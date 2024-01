Jorge Luchsinger Mackay por eventual libertad condicional de Celestino Córdova: “De nuevo tenemos que pasar un trago amargo”

La jornada de ayer martes, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Celestino Córdova, que despeja el acceso al beneficio de la libertad condicional. El machi cumple una pena de 18 años de cárcel condenado como autor de un delito consumado de incendio con resultado de muerte por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

Al respecto, el hijo de las víctimas, Jorge Luchsinger Mackay, lamentó este miércoles -día en que el caso cumple 11 años- la decisión del tribunal. “De nuevo tenemos que pasar un trago amargo de ese hecho que ocurrió cuando nos mataron a nuestros papás”, manifestó en diálogo con T13 Radio.

Si bien calificó el dictamen como “muy sorpresivo”, el ingeniero dijo que “uno se va acostumbrando, sin ser abogado, tratando de entender todas estas cosas, estos sistemas que tiene el sistema procesal penal y el Ministerio Público, y lo va aceptando y normalizando, pero cada cierto tiempo uno se encuentra con estas sorpresas tan desagradables, que dejan muchas interrogantes”.

“Los que son condenados tienen cada seis meses derecho a revisar su situación y apelar a una libertad condicional o beneficios carcelarios, cosa que ya había pedido este condenado. En su momento fue sorpresa que lo dejaran salir, con muy poco tiempo, para hacer un evento propio de su etnia, pero posteriormente uno se va encontrando que siempre han ido ganando terreno”, agregó.

En ese sentido, Luchsinger cuestionó el sistema judicial, señalando que ante este tipo de resoluciones “uno se sorprende y quedan muchas interrogantes respecto a las garantías que tienen todos estos condenados”.

“¿Por qué cuando están todos de fiesta se hace un recurso de amparo”

Asimismo reiteró que la noticia fue sorpresiva para ellos como familia de las víctimas, considerando que la acogida del recurso de amparo se concretó durante días festivos. “¿Por qué un 30, un 31, cuando están todos de fiesta, se hace un recurso de amparo? No es el primero que se ha solicitado, han habido muchos para libertad de fianza y dada la fecha, a través de nuestro abogado, exigíamos alegar. Nosotros no somos parte del juicio (...), ya no nos pescan, en otras palabras”, acusó.

Ante el fallo que ordena tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova, el hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay indicó que “uno empieza a pensar que la Defensoría Pública Mapuche ya es casi un brazo judicial de todo este movimiento, yo creo que no es directamente activismo, pero si hay una cercanía muy evidente de los casos de este tipo con la Defensoría Penal Pública Mapuche”.

“Uno se preocupa, no solamente de las consecuencias directas de lo que podría hacer él, sino que los mensajes que se mandan de las acciones del Poder Judicial”, advirtió.

La familia de las víctimas del caso apelará a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco. “En esta oportunidad no tuvimos la opción de participar de la audiencia respectiva, toda vez que no fuimos emplazados. No obstante lo anterior, tenemos hasta el 4 de enero, fecha emblemática además, para deducir un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema, cuestión que vamos a hacer sin lugar a dudas”, señaló el abogado Carlos Tenorio.

Por su parte, el gobierno también anunció ayer que se opondrá y apelará a la decisión.