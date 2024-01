Familia Luchsinger apelará por fallo que ordenó tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova

El abogado Carlos Tenorio anunció este martes que apelarán al fallo que ordena tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova.

El machi cumple una pena de 18 años de cárcel condenado como autor de un delito consumado de incendio con resultado de muerte por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

“Nos enteramos el día de hoy del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que concede el beneficio de libertad condicional a Celestino Córdova, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en la Granja Lumahue. En esta oportunidad no tuvimos la opción de participar de la audiencia respectiva, toda vez que no fuimos emplazados, no obstante lo anterior, tenemos hasta el 4 de enero, fecha emblemática además, para deducir un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema, cuestión que vamos a hacer sin lugar a dudas”, señaló el abogado de la familia de las víctimas.

Tenorio aseguró que el condenado “no cumple con los requisitos que establece la ley para optar a este beneficio”.

“Pese a que ya está en condiciones absolutamente beneficiosas cumpliendo su condena desde hace mucho tiempo en el CET de Vilcún, estimamos que debe cumplir el máximo rigor de la pena como en derecho corresponde”, recalcó el abogado.