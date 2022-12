Caso Luchsinger-Mackay: Corte de Temuco niega libertad condicional a Celestino Córdova

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado presenta riego de reincidencia. Asimismo, en el documento se puede leer que Córdova "mantiene un discurso tendiente a no reconocer la autoría del delito por el cual cumple condena, por lo que no se evidencia conciencia del delito, ni del mal causado".