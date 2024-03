Mario Marcel: “Desde el punto de vista económico, no me cabe duda que estamos mejor que hace dos años atrás”

Este sábado y en entrevista con El País, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las expectativas de crecimiento para Chile, además del debate tributario y estos primeros dos años de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Consultado sobre el crecimiento y la expectativa de 2,5% para 2024, indicó que le parece una cifra “bastante realista”, ya que la proyección que han realizado “consistente con las cifras que vimos en 2023. Si uno simplemente mantiene el nivel absoluto de actividad de enero, o sea, crece cero cada uno de los meses que restan del año, ya la economía estaría creciendo prácticamente 2% en comparación con el año anterior. A partir de ahí, para llegar al 2,5% basta con crecer en un ritmo bastante menor al promedio de los últimos siete meses”.

En cuanto a cómo se ha ido resolviendo la baja confianza empresarial en el gobierno, Marcel indica que “diferenciaría entre lo que aparece en el debate público –dominado por gremios a los que les ha costado escapar del clima del debate público– versus lo que va ocurriendo con las decisiones que toma el mundo empresarial”.

“La inversión minera programada para 2023-2027 creció en 15.000 millones de dólares después de la aprobación del royalty minero. Y eso que hay algunos proyectos que todavía faltan. Veo también una diferencia importante entre la aproximación que a veces tienen los gremios empresariales locales con los inversionistas extranjeros. El año pasado tuvimos un récord en 10 años de inversión extranjera. Quizás hay que guiarse más por los hechos y por las acciones que por las opiniones”, afirmó.

Por otra parte, sobre los dichos del Presidente Boric del pasado jueves, cuando llamó a los empresarios a “abandonar la soberbia paternalista” que los lleva a emitir juicios denigratoria a los gobiernos, el secretario de Estado sostuvo que si bien el Mandatario hizo esa declaración a propósito de un tuit, “es cierto que cada cierto tiempo aparecen opiniones de algunos empresarios, no podemos generalizar, que revelan un cierto prejuicio hacia el gobierno”.

“Hay gente que sigue repitiendo que al gobierno no le interesa ni la seguridad ciudadana ni el crecimiento. Eso revela un cierto prejuicio de que, por ser un gobierno de centroizquierda, tendría que ser o actuar de una determinada manera. Pero los hechos a diario van desmintiendo esos prejuicios”, continuó,

Planta siderúrgica Huachipato anuncia su cierre indefinido de producción de acero.

Ante la pregunta de si le preocupaba el efecto que pueda tener el cierre de la Siderúrgica Huachipato en el crecimiento y empleo del país, el titular de Hacienda expresó que si se observa a nivel global, en el conjunto de la actividad del país “el peso relativo que tiene una empresa siempre va a ser relativamente limitado, lo cual no disminuye la importancia que cierta actividad tiene para la región los encadenamientos productivos que hay con proveedores de la empresa”.

Por otra parte, sobre la discusión del pacto fiscal y si esto estaba afectando en el crecimiento, Marcel fue claro en señalar que en estos momentos los indicadores de incertidumbre en Chile -al menos el indicador que calcula el Banco Central- “está en los niveles previos al estallido social”.

“La reducción desde los altísimos niveles que tuvo hasta comienzos de 2022 es un logro importante. Por supuesto que siempre es bueno tener resueltos los temas tributarios para facilitar ciertas decisiones. Pero estos no se va a cerrar si, simplemente, se demora una definición o no se legisla. El tema tributario va a seguir abierto en Chile mientras no esté bien resuelto y eso a veces cuesta que se entienda”, afirmó.

Junto con esto, y consultado sobre este primer tiempo de gobierno del Presidente Boric, Marcel expresó que “desde el punto de vista económico, no me cabe duda que estamos mejor que hace dos años atrás”.

“Debemos tener claro que los gobiernos parten con un programa, pero en el país van ocurriendo cosas que requieren respuestas del Estado y ajustes en las políticas. Me imagino que, llegado el momento, se juzgará a este gobierno por lo que logró durante su mandato”, concluyó.