Mineduc: 52 establecimientos educacionales retornarían a clases presenciales durante esta semana

Continúan sumándose colegios a lo largo del país que reabren sus puertas luego del cierre con motivo de la pandemia por coronavirus.

Es así como 52 recintos educacionales tenían previsto retornar a las clases presenciales durante esta semana, más concretamente entre el pasado martes 13 de octubre y el próximo viernes 16. Treinta y nueve de estos establecimientos se encuentran en la Región Metropolitana y 15 en otras regiones del país, señalaron desde el Ministerio de Educación (Mineduc) a La Tercera.

Hasta el viernes de la semana pasada eran 88 los establecimientos educacionales que han retomado las clases, por lo que con estas nuevas aperturas serán 140 los recintos reabiertos en el país.

“Que cada día se vayan sumando más colegios al retorno seguro, voluntario y gradual nos llena de alegría, porque sabemos que los estudiantes se pueden reencontrar con sus compañeros y se desenvuelven mejor en sus actividades académicas. Esto nos demuestra un gran compromiso de las familias, y nos insta a que el resto de las comunidades educativas, en la medida que se den las condiciones sanitarias, puedan ir abriendo sus escuelas y liceos”, señaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa al respecto.

Hasta ayer, 14 establecimientos educacionales se habían sumado a las reaperturas en regiones, indican desde la cartera.

El martes 13 se registraron las dos primeras aperturas en la Región del Biobío: estos fueron los terceros y cuartos medios del Colegio Alemán y Verbo Divino.

El mismo día se registraron nueve aperturas en la Región de Los Ríos: Escuela Particular Los Guindos, Colegio Pufudi de Mariquina, Escuela Particular Hueimén de Lago Ranco. Asimismo, de esa misma región los jardines Junji Calle Osorno de Lago Ranco; Cultivando Sueños y Alegrías y Brotecitos del Campo de La Unión, El Tren de los Sueños de Los Lagos, Pichikeche Ayun y Retoños del Lingue, ambos de Mariquina.

En la Región de Los Lagos ese día retomaron las clases los cuartos medios del Colegio Alemán de Puerto Varas. Asimismo, el miércoles, volvieron los cuartos medios de Liceo Mixto de Los Andes, de la Región de Valparaíso, y del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes de la Región de Aysén.

Junto a ello, dicen desde el Mineduc, el martes en la Región de Biobío se sumarían dos colegios más.

En la capital, el 5 de octubre, cinco establecimientos del sector Oriente retomaron las clases, registrando ahí un buen número de estudiantes. Estos son los colegios Tabancura, Los Andes y Huelén, de Vitacura; y el Cordillera y Colegio Bicentenario Santa María, en Las Condes.

Como contraparte, el 1 de octubre cinco colegios de Pirque habían regresado a las aulas con menos convocatoria. En uno de ellos, no llegó ningún alumno.

El retorno a clases ha sido rechazado por algunos sectores. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha sido crítico de la medida. En esa línea, el lunes, en 24 Horas, afirmó que “se debe asumir que este año ya no se va a poder volver a las clases presenciales. Porque no están las condiciones, no porque no se quiera”.