Ministro Figueroa: “Proyectamos que de acá a las próximas dos semanas, 10 mil establecimientos podrán ir recuperando la presencialidad”

Hoy, lunes 26 de julio, se dio inicio al segundo semestre escolar, día en que también debutan las nuevas normas sanitarias que rigen para la educación en la nueva versión del Plan Paso a Paso, de acuerdo al cual un colegio ubicado en una comuna en Fase 1 puede abrir.

“Luego de unas muy merecidas vacaciones de invierno, se da inicio al segundo semestre, y con ello, la posibilidad de reencontrarse en la sala de clases. La comunidad educativa ha hecho un esfuerzo enorme durante todo este periodo para llevar adelante un proceso de educación a distancia (...) pero por muchos esfuerzos que se hagan, recuperar la presencialidad es fundamental para el bienestar de todos los niños, niñas y jóvenes”, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

“Proyectamos que de acá a las próximas dos semanas, del orden de 10 mil establecimientos -desde educación parvularia a escolar- podrán ir recuperando la presencialidad. Esto es fundamental para el bienestar de los niños, lo que se ha hecho con un enorme compromiso por parte de las comunidades educativas, y también el respaldo en recursos y asesorías del Mineduc”, añadió el ministro desde el Liceo Miguel Rafael Prado en la comuna de Independencia.

“Es una buena noticia que nuestros niños tengan nuevamente la posibilidad de encontrarse. Y es clave que vayamos recuperando entre todos la confianza, porque como bien decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy, mañana será muy tarde”, continuó Figueroa respecto a una jornada que, según anticipó el día de ayer el Colegio de Profesores, en su mayoría vería los establecimientos educacionales cerrados.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de RM, ayer domingo realizó un “catastro” de las condiciones de la región para llevar a cabo la reapertura de establecimientos. “Del total de 52 comunas en la RM, 31 no vuelven a clases presenciales. Trece tendrán un retorno parcial o diferido. Solo tres retoman las clases presenciales plenas y hay otras comunas que no han informado su decisión”, dijo Aguilar, acusando falta de recursos e infraestructura para cumplir adecuadamente con los protocolos.

El ministro aseguró que “El retorno a la presencialidad es fundamental. La pandemia ha mostrado que alejar a los niños de las salas de clase tiene un impacto negativo no solo en cuanto a aprendizaje, si no también en cuanto a desarrollo socio-emocional. Hemos hecho un gran esfuerzo para que todos los establecimientos tengan la posibilidad de, cumpliendo con las medidas, estar disponibles para el retorno”.

“Más que conflicto necesitamos sentido de unidad. Hacer de esto un desafío que nos una y un camino que nos una. Todo el sistema, recursos e infraestructura se ha ido adecuando precisamente para el cumplimiento de protocolos sanitarios. Este semestre se suman $25 mil millones adicionales, solo este año se destinaron $186 mil millones a mejora de infraestructura. Los municipios deben presentar los proyectos respectivos”, detalló Figueroa.

Sobre el proceso de vacunación que no se ha aplicado en su totalidad a la población escolar, el ministro argumentó: “Fuimos de los primeros países en el mundo en vacunar a los trabajadores de educación. Solo un 5% de los profesores no lo ha hecho. Y también de forma pionera, en Chile se ha vacunado a jóvenes entre 12 y 17 años”.

Durante el balance Minsal, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló el plan sanitario puesto en marcha a propósito del regreso a clases presenciales. “La apertura de colegios y educación presencial es fundamental tanto para el aprendizaje como para la salud socio-emocional y mental de los niños. Por ello, desde marzo pasado, se ha impulsado la vigilancia epidemiológica en los establecimientos educacionales, que se activan cada vez que hay un brote, por medio de un testeo y trazabilidad y secuenciación genómica de muestras positivas”.

Además, Daza puntualizó que los brotes concentran “el 2% del total de casos activos del país, con 25 casos activos, los que tenemos en vigilancia gracias a este protocolo. (...) En la RM y otras regiones, los móviles de búsqueda activa y testeo PCR, se instalarán en las inmediaciones de los establecimientos”. Esto, insistiendo en la importancia de mantener las medidas de prevención personal, así como informarse y ser parte de la comunicación de riesgo.

“Quiero reiterar que esta semana vamos a privilegiar: vacunaremos a las personas a quienes corresponde sus segundas dosis y a los niños de 12 a 17 años”, dijo Daza sobre la inoculación.

“No están las condiciones”

Desde el Colegio de Profesores, en tanto, el presidente del gremio, Carlos Díaz, afirmó que el día de hoy “La mayoría de los estudiantes no volverán a clases presenciales y no han vuelto, ya que en más del 70% de los establecimientos continúan las clases telemáticas y en muchas de ellas que han abierto, no se traduce necesariamente en que efectivamente retomaron la presencialidad”.

Según Díaz, esto se dio “fundamentalmente los padres, madres y apoderados tienen claro que no están las condiciones seguras para este retorno. Lo mismo podemos decir respecto de muchos sostenedores municipales que tomaron la decisión de no retomar clases presenciales el día de hoy, así como varios ediles”.

“Ni el ministerio ni el gobierno han querido cumplir un acuerdo al cual llegamos el 23 de febrero, donde se señaló, con presencia incluso del Presidente de la República, que se conformarían mesas de trabajo a lo largo del país con apoderados, profesores y sostenedores, para que fiscalicen y se determine el mejor momento para volver. Estas mesas, no ha habido voluntad de parte de este ministerio para conformarlas”, acusó el presidente gremial.

“Invitamos al ministro a que reflexione, y nosotros, desde el Colegio de Profesores, estamos disponibles para buscar entre todos el mejor momento y fecha para que, cuando efectivamente estén las condiciones, volver a la presencialidad. Todos queremos volver a la presencialidad, pero que sea un retorno que cumpla las condiciones mínimas de seguridad”, concluyó Carlos Díaz reiterando que, como docentes, también quieren regresar a las aulas.

El panorama en la RM

En horas de la mañana, el gobernador regional de la RM, Claudio Orrego visitó el Colegio Mustafá Kamal Ataturk, con el fin de supervisar el retorno a clases. “Creemos que después de un año y medio de pandemia, es momento de que los niños vuelvan a clases, pero que vuelvan con todas las condiciones sanitarias para que sea de manera segura. (...) Hemos planteado que esto sea de manera gradual, voluntaria, y segura”, detalló Orrego.

“Existe indumentaria sanitaria. Sabemos que las realidades son distintas en cada comuna, pero se ha cumplido la gradualidad y voluntariedad. (...) Es importante que todos hagamos un esfuerzo para que se pueda empezar a retomar las clases presenciales, siempre adoptando las medidas que corresponda. Y las mamás y papás, probablemente poco a poco van a volver a mandar a sus hijos a los colegios”, expresó el gobernador.

Consultado por factores como el frío invernal en contraposición a la recomendación de mantener los lugares cerrados con ventilación, Orrego mencionó cambios como horarios de entrada más tardíos o bien jornadas más breves. “Vamos a tener que aprender a vivir con un nivel de flexibilidad que no hemos tenido en el pasado. El frío es un factor. No podemos exigir asistencia porque depende de cada familia”.

“Cumplamos las medidas, respetemos el sentir de las familias e intentemos volver a clases. Son tres factores difíciles de conjugar, pero hay que hacer un esfuerzo para abordar la brecha en educación. (...) Yo creo que problema de aforo no vamos a tener, porque aún hay muchos padres con temor de enviar a sus hijos a clases”, dijo el gobernador de la Región Metropolitana.

Por su parte, el alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, expresó que deben continuar las conversaciones en torno a la presencialidad. “Debe haber un plan coherente para que el reingreso se dé de la mejor forma. Debe ser ordenado, y que permita a las familias generar certezas y confianzas”.

En la comuna de Vitacura, en tanto, la alcaldesa Camila Merino hizo un llamado desde el Colegio Antártica a que los padres envíen a sus hijos a clases. “Es muy importante que las familias envíen a sus niños al colegio porque es una forma de sociabilizar y aprender más. Están dadas todas las condiciones para un retorno seguro. Tenemos una modalidad híbrida en los establecimientos públicos de Vitacura, con clases presenciales y online, para cumplir con los aforos”, dijo la alcaldesa.

Todos los colegios públicos de Vitacura están con clases presenciales, funcionando con un sistema de turnos. En el Amanda Labarca hubo 369 niños presentes de 719 citados, con un 51% de asistencia. En tanto, en el María Luisa Bombal hubo 181 niños presentes de 264 citados con una asistencia de 69%. Y en el Colegio Antártica Chilena, acudieron 152 niños de 571 citados, con un 26% de asistencia este primer día post vacaciones de invierno.

Por otro lado, a las 11.00 horas de este lunes un conjunto de estudiantes -agrupados como Secundarios en Rebeldía- se tomaron el Instituto Nacional en el marco del primer día del regreso a clases presenciales este segundo semestre escolar. Manifestación que se repitió en otros recintos educacionales como el Liceo Enrique Molina de Concepción (Región del Biobío).

“Me reuní con la alcaldesa de Santiago (Irací Hassler). Ella manifestó que los establecimientos de la comuna no iban a retomar la presencialidad, y por lo tanto, lo importante es que junto con los sostenedores hagan los esfuerzos para que los colegios estén disponibles para las familias. Cuando decimos que estén a disposición de las familias, una toma es contradictoria con ese propósito”, dijo el ministro de Educación.