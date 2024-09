Monsalve descarta incomodidad del gobierno con Yáñez por el retiro de 40 coroneles de Carabineros

El 13 de septiembre se dio a conocer el retiro voluntario de 40 coroneles de Carabineros. Entonces, en un mensaje en redes sociales, el general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, manifestó su “reconocimiento y gratitud” por el trabajo de los oficiales que dejaron la institución, destacándolos como ejemplo de “vocación, profesionalismo y compromiso”.

Yáñez, con 57 mil funcionarios bajo su mando, debe dejar la institución al completar cuatro años en el cargo y el gobierno debe escoger a su sucesor. Por otro lado, su inminente formalización el 1 de octubre puede acelerar su salida, de acuerdo a los criterios que ha planteado el Ejecutivo.

¿Hubo incomodidad?

Este miércoles, en una actividad en que se anunció la licitación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), se consultó al ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, si hubo incomodidad en el gobierno con la acción del jefe policial, de pasar a retiro a los 40 coroneles.

“No hay incomodidad, porque efectivamente es un proceso completamente habitual y normal. Primero, es una facultad que siempre ha sido privativa del general director de Carabineros. No es una facultad colegiada. No es que previo al llamado retiro de coroneles se haga consulta a los gobiernos. Ni a este, ni a ninguno. Es una facultad privativa del general director de Carabineros y la ha ejercido igual como se ha ejercido otros años y en otros gobiernos. Por lo tanto, no ha generado incomodidad”, destacó Monsalve en el Palacio del Gobierno de Santiago en calle Morandé.

La autoridad de gobierno indicó que para tomar la decisión Yáñez evaluó un conjunto de antecedentes institucionales, como hojas de vida, informes o la opinión del resto de los generales respecto a los coroneles.

Salida anticipada de Yáñez

Respecto a una eventual renuncia del general Yáñez, Monsalve insistió en el criterio de que personeros que deban enfrentar una formalización tienen que dejar sus cargos para no comprometer a las instituciones.

“Yo creo que las cosas son bastante claras. ¿Cierto? El Presidente del gobierno ha fijado un criterio, creo que es ya conocido, yo lo he reiterado, porque es un criterio que se dio a conocer ya hace muchos meses, que tiene que ver con un criterio que no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con cuidar las instituciones. Y le puedo garantizar que tanto en lo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, está pensando, como también en lo que está pensando el general director de Carabineros, está al bien de la institución de Carabineros de Chile. Eso es lo que importa, y le aseguro que ambos van a tomar las decisiones pensando en la importancia que la institución tiene para nuestro país”, expuso.