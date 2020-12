Nueve regiones del país aumentan sus casos de coronavirus

Un quiebre en la tendencia sostenida durante los últimos meses en el país reportó este lunes el Ministerio de Salud, luego de que se constara un aumento de los casos de coronavirus en nueve regiones del país.

Así lo informó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien sostuvo que solo siete regiones mantienen la disminución de los contagios y alertó, en particular, sobre la situación de Coquimbo, donde las personas infectadas crecieron un 52% en la última semana.

“Las regiones de Magallanes, Valparaíso y Metropolitana también aumentaron porcentualmente sus casos en los últimos siete días, y esto genera mucha preocupación en el equipo de salud”, dijo la autoridad.

De acuerdo a los análisis de la cartera, los contagios en la capital han aumentado un 10%, cifra que ha encendido las alertas, por la evolución que pudiera tener este repunte, considerando la densidad de la zona. “La Región Metropolitana tiene una cantidad de habitantes gigantesca, no es lo mismo que aumente en una ciudad pequeña a que aumente en una ciudad así”, detalló la autoridad.

La epidemióloga e integrante del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela, sostuvo que la situación es delicada, considerando, además del alza, la duración que han tenido los brotes en el sur del país, como Magallanes o La Araucanía.

En estos casos ocurre un agotamiento de las medidas de encierro y, además, es complejo para las personas dar un paso adelante y luego tener que retroceder. Pero, por ahora, somos nosotros mismos los que tenemos que controlar esta pandemia, no tenemos otras herramientas, así es que debemos insistir en las medidas de autocuidado: el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento y no salir si no es necesario.