Padre de Luis Larraín: “Él fue un luchador a partir de sus dolores”

Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo y padre del fallecido activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, Luis Larraín Stieb, a través de una columna en La Tercera expresó una dedicatoria en memoria de el rol de su hijo en la sociedad chilena.

Tras la muerte producto de un cáncer a la sangre, su padre escribió que “la partida de Luis Larraín Stieb ha sido un golpe doloroso para su familia, amigos y muchos chilenos que vieron en él a un defensor de su dignidad y derechos. Para sus padres será además siempre prematura. Escribo estas líneas como un homenaje mío y de su madre”.

El activista que murió a los 42 años, fue reconocido por ser cofundador de la Fundación Iguales, organización dedicada a la protección de la igualdad de derechos y la diversidad sexual.

Por su trayectoria en la defensa de los derechos de las diversidades sexuales, su padre, reconoció que “él nos enseñó muchas cosas a sus padres: a ser más abiertos, a rechazar la discriminación; incluso en sus últimos días hemos aprendido de él sobre el buen morir, un tema crucial para la humanidad. Como me dijo un amigo luego de su funeral, nos hizo entender lo que es la paternidad hoy en un mundo cambiante y desafiante”.

Y añadió: “Él fue un luchador a partir de sus dolores. Discriminación por su homosexualidad, que lo lleva a ser activista de la diversidad sexual y cofundador de la Fundación Iguales, obteniendo grandes logros para esa causa. Hoy recibimos el regalo de la gran cantidad de gente que nos dice: su hijo nos cambió la vida”.

Con respecto a su rol para visibilizar el cáncer, el padre de Larraín manifestó que su insuficiencia renal, trasplantes y su postrero cáncer “lo motivaron a crear en redes sociales la ruta del enfermo crónico y la ruta del cáncer, donde narró las dificultades para sobrellevar la carga burocrática de una enfermedad”.

En la columna titulada Tributo a un hijo reveló que durante sus últimos días de vida, el ingeniero civil le dijo: “‘Papá, siento que he tenido una vida plena, pero estos meses no he podido aportar con mi trabajo, mi cuerpo me lo impide; por eso he seguido con mis testimonios en redes sociales hasta el final’. ¡Qué manera tan bella de buscarle siempre el sentido a la vida!”.

Larraín padre, terminó agradeciendo por la vida de su hijo y señaló que “con tus hermanos, cuñados y sobrinos, apreciaremos siempre haber recorrido contigo parte de tu lindo y fructífero camino por la vida. En lo que queda de las nuestras, la libertad, la honestidad y el compromiso estarán marcados a fuego con tu ejemplo”.