“Sigan adelante con sus luchas”: el mensaje de despedida que dejó Luis Larraín

La noche de este viernes falleció a los 42 años Luis Larraín Stieb, cofundador de la Fundación Iguales, producto de un cáncer a la sangre.

Fue a fines de enero cuando el destacado activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ hizo pública su enfermedad. “Después de ocho noches de hospitalización y 14 días de exámenes, hoy por fin me confirmaron que mi derrame pleural se produjo por un linfoma primario de efusiones (PEL), un tipo muy poco frecuente y muy agresivo de linfoma no Hodgkin, es decir, un cáncer de sangre”, señaló esa vez a través de su cuenta de Instagram.

Tras ese primer mensaje, el ingeniero civil comenzó a realizar actualizaciones periódicas sobre su estado de salud en esa misma red social. A estos reportes les llamaba la “Ruta del Cáncer”. Esta madrugada, tras su deceso, fue publicado un nuevo video.

Por expresa petición suya, uno de sus hermanos subió un último mensaje, donde relata que el tratamiento al que había sido sometido no generó resultados positivos.

“Les he ido contando de mi proceso tratamiento de cáncer, estaba esperando este tercer tratamiento que llegara a Chile y ya llegó. Me aplicaron las primeras tres dosis y lamentablemente no dio resultados, sigo empeorando”, sostiene Larraín en el comienzo del registro.

Acto seguido, revela que “en vista de que no hay más tratamientos disponibles y pensando en mi calidad de vida, conversando mucho con mi familia y amigos, decidí que me seden para pasar estos últimos momentos en paz y sin sentir los efectos del cáncer destruyendo mi cuerpo”.

“Quería decirles adiós a todos. Gracias por estar pendiente de lo que me pasaba y ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, en la diversidad sexual, o en el ámbito que sea”, finalizó su mensaje.

A continuación, el mensaje íntegro:

La declaración de Fundación Iguales

A través de una declaración pública la Fundación Iguales abordó la muerte de Luis Larraín, destacando el legado del ingeniero civil en la conformación de la ONG ligada a la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Desde la fundación señalaron que hace más de 10 años Larraín junto al escritor Pablo Simonetti “forjaron la idea de crear una plataforma que les permitiera trabajar es pos de la igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual y de género”, lo que dio origen a Iguales en mayo de 2011.

La organización detalló que “en el caso de Luis, su activismo y los problemas de salud que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida están íntimamente relacionados”, ya que “mientras creaba Fundación Iguales, estaba recuperándose de su primer trasplante de riñón, producto de una poliquistosis renal, diagnosticada en 2005″.

De la trayectoria de Larraín dentro de la Fundación Iguales señalaron que en julio de 2013 asumió la presidencia de la fundación “pese a que llevaba cerca de un año dializándose. El mismo año en que celebramos la promulgación del Acuerdo de Unión Civil (2015), trabajo en que Luis fue fundamental, recibió su segundo trasplante de riñón”.

Asimismo, sostuvieron que “ya para cuando se logró que se discutiera la ley de identidad de género, en el año 2017, dejó la presidencia de la fundación para dar paso a nuevos liderazgos. Desde entonces se mantuvo como director, siendo siempre parte esencial de la definición del carácter de nuestro hacer y de nuestras políticas”.

“Pero como el empuje, la inteligencia y la transparencia vital fueron virtudes que lo definieron como personas, hizo de la vivencia de las enfermedades crónicas su segunda causa. ‘Ni ser gay ni tener cáncer deberían ser tabúes en la sociedad de hoy’, afirmó en una de las tantas entrevistas que dio relatando su proceso”, recordó la ONG.

Desde la Fundación Iguales manifestaron que “no olvidaremos nunca su incombustible espíritu de lucha, su valentía para enfrentar las adversidades, su carácter templado, su claridad de pensamiento y la generosidad que prodigó en su afán de abrir caminos hacia la plena igualdad de las personas LGBTIQ+ en nuestro país”.