Cofundador de fundación Iguales y activista por los derechos LGBTQ+: quién era Luis Larraín

Durante la noche del pasado viernes, falleció Luis Larraín Stieb, activista por los derechos LGBTQ+ y cofundador de la Fundación Iguales, organización dedicada a la protección de la igualdad de derechos y la diversidad sexual. El ingeniero civil, de 42 años, había revelado en enero de este año que tenía cáncer a la sangre.

Antes de titularse en 2007 como ingeniero civil industrial, Larraín estudió teatro en la Universidad Católica. Fue en ese periodo de su vida, a los 23 años, que sus padres supieron que era gay.

“Mi papá me llamó por teléfono con voz de ultratumba diciendo que tomara un taxi hasta un restaurant, porque ellos no estaban en condiciones de llegar así a la casa ni de que mis hermanos los vieran así. Eran las 7 u 8 de la tarde del 4 de octubre de 2004”, dijo hace algunos años en entrevista con La Tercera.

Los padres de Larraín supieron de la orientación sexual de su hijo, a través de un psicólogo. “Todo el mundo sabía que yo era gay, menos mis papás. Me sentía mintiendo, falso, y eso me tenía intranquilo. El psicólogo me trató de convencer de que les contara, pero yo no me atrevía (...) Me propuso una sesión con ellos, sin mí, donde él les contaría. Me pareció genial. A mí me aterraba dar el primer paso”, relató.

“Fue la primera vez que vi a mi padre botar una lágrima. Dijo que era lo más doloroso que le había pasado en la vida. Me sentí mal. Sabía que no era mi culpa, sino de él mismo, del entorno en el que se movía. Mi mamá dijo que igual se lo esperaba. Tengo la sensación de que cuando salimos del restaurante estaban más tranquilos. Esa noche volvimos a hablar del tema, también al día siguiente y por varios otros. Yo sentí que había dado una minibatalla. y estaba feliz. Esa noche dormí más tranquilo”, dijo.

En 2011 fundó Iguales junto al escritor Pablo Simonetti y el abogado Antonio Bascuñán. En el sitio web de la fundación, se relata que los tres “se reunieron con la idea de crear una institución que trabajara en pos de la igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual”. Ese mismo año viajó a Francia a realizar una maestría en relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Entre 2013 y 2017 fue presidente de Iguales. Dejó la organización tras una serie de problemas de salud, relacionados a un trasplante de riñón. No obstante, en aquella ocasión aclaró que su salud no fue un motivo para dejar la fundación. “Coincidió, pero no fue la razón, porque ya lo había decidido, y la búsqueda del nuevo presidente empezó antes que tuviera mis minutos más críticos de salud. Diría que la decisión no la tomé por eso, pero sí de alguna forma me dio una señal que es bueno parar un poco”, declaró.

Tras dejar la presidencia de Iguales, tuvo una breve carrera política, como candidato independiente a diputado en las elecciones parlamentarias de diciembre 2017, para representar a Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, sin resultar electo. En un inicio, Larraín fue apoyado por el partido Ciudadanos, liderado por Andrés Velasco. Luego de que el Servel disolviera la colectividad, Larraín continuó como independiente, pero en un cupo de Evópoli.

En la colectividad, liderada en ese entonces por Francisco Undurraga, tuvo diferencias con algunos militantes y con la UDI, luego de anunciar que no votaría de nuevo por Sebastián Piñera y también tras posar con un grafiti alusivo Jaime Guzmán.

“Me indignan la injusticia, la desigualdad. Como gay, he vivido en parte esa injusticia. El hecho de que todos mis amigos se puedan casar y yo no y el solo hecho de vivir esa etapa que estar dentro del clóset. Mi idea es contribuir a que el menor número de ciudadanos tengan que sufrir esa desigualdad. Además, como enfermo de una enfermedad renal genética, que me ha significado ser trasplantado dos veces (...) tengo que dedicar varias horas a la semana a correr entre la isapre, la farmacia, la clínica y el ISP, y todos te pelotean. O los medicamentos, que en Chile son muy caros y aunque se haya hecho una ley que prohíbe que en las farmacias te ofrezcan los medicamentos más caros, ves que en la práctica ocurre igual”, respondió al ser consultado sobre sus razones para ingresar al Congreso.

Luego de no ser electo como diputado, se desempeñó como asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo hasta 2020. Tiempo después, prestó servicios en la Fundación DKMS como consultor y coordinador de campañas.

Tras revelar su enfermedad en enero, Larraín realizó actualizaciones periódicas sobre su estado de salud en sus redes sociales. A estos reportes les llamaba la “Ruta del Cáncer”. La madrugada del sábado, tras su deceso, fue publicado un nuevo video por un de sus hermanos.

“Quería decirles adiós a todos. Gracias por estar pendiente de lo que me pasaba y ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, en la diversidad sexual, o en el ámbito que sea”, finalizó su mensaje.