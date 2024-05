PDI realiza un rastreo “más acotado y técnico” en Limache por adulta mayor extraviada

Ocho días han pasado ya desde que se perdiera la pista de María Elcira Contreras Mella, mujer de 85 años que se extravió desde el restaurante del Hotel Fundo Las Tórtolas en medio de un almuerzo por el Día de la Madre.

Ese día, a eso de las 15.00, María Elcira, quien se encontraba junto a más de 10 integrantes de su familia, se paró al baño. Desde ese lugar no regresó. La familia, al notar que la mujer no volvía, fue a buscarla al baño, pero no encontraron rastros de ella.

La familia dio aviso a las policías con lo que se activó una extensa búsqueda por los alrededores del hotel, donde hay quebradas, un canal y frondosa vegetación.

Una de las hipótesis que se baraja es que la mujer pudo haber caído hasta el canal de regadío. Hace unos días las autoridades drenaron el canal que se encuentra en la zona, sin embargo, no encontraron rastros en su interior.

El subprefecto Robinson Alarcón, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Limache, dijo: “El equipo de la PDI dispuesto para esta investigación, el día de hoy, se abocará a realizar un nuevo rastreo en las inmediaciones del lugar donde se está desarrollando investigación. Se trata de un rastreo un poco más acotado y técnico, el cual es importante señalar forma parte de una seria gama de indagaciones que se están abordando”.

El detective agregó que existe un equipo multidisciplinario conformado por funcionarios de diferentes unidades de la región que se encuentran trabajando para dar con el paradero de la mujer. Asimismo, han requerido ayuda de ejemplares caninos y de drones.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Daniel Morales, señaló al matinal de Mega: “Estamos todos tan angustiados como la familia. Desde el primer momento hemos estado trabajando en conjunto con ellos, con Bomberos, con la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de este adulto mayor. Se ha trabajado intensamente para obtener algún tipo de rastro, de indicio. Hasta el momento no contamos con ningún tipo de prueba que nos pueda indicar donde pueda estar físicamente esta persona”.