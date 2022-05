“Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva”: la reacción de jueza tras solicitud de arresto domiciliario de fiscal para formalizados por disparos en barrio Meiggs

Durante la audiencia de control de detención de dos imputados por los disparos registrados el domingo en el barrio Meiggs, la magistrada Paulina Moya interrumpió al fiscal Fernando García para confirmar la solicitud del Ministerio Público sobre la medida cautelar para ambos detenidos. Al resolver, la jueza aceptó la solicitud, no sin dejar constancia de que "el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa, como sería la prisión preventiva, si los intervinientes no la han solicitado”.