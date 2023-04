Persecución en San Bernardo termina sin detenidos: hay tres carabineros y dos transeúntes heridos

La madrugada de este sábado una persecución policial en San Bernardo terminó con un accidente de tránsito y con tres carabineros y dos transeúntes heridos. El seguimiento, según información preliminar, comenzó luego de que una persona denunciara el robo de su vehículo durante la noche.

De esa manera, los funcionarios policiales iniciaron la búsqueda del auto, que fue encontrado al lado de otro vehículo. Tras el hecho, los efectivos consultaron la patente del segundo móvil y constataron que tenía encargo por robo.

Fue en ese momento que iniciaron un seguimiento controlado que fue apoyado por la prefectura aérea de Carabineros.

De acuerdo al capitán Víctor Sánchez de la Prefectura Maipo, el conductor del segundo vehículo hizo una mala maniobra, causando un accidente de tránsito. “Se inició un segundo seguimiento con la camioneta que acompañaba al auto que fue robado a la víctima donde en calle Padre Hurtado pierde el control e impacta un poste y dos autos policiales, que también fueron dañados”, detalló.

Según personal policial, se pudo recuperar la camioneta que impactó el poste pero con el vehículo particular de la víctima no ocurrió lo mismo. No hubo detenidos, ya que los antisociales escaparon.

En cuanto a los carabineros heridos, el capitán señaló que “hay tres funcionarios que se encuentran lesionados, uno de ellos está con carácter grave, pero fuera de riesgo vital. Y a su vez también, lamentablemente hay dos personas que resultaron lesionadas de este accidente de tránsito”.

De momento, personal de la SIAT de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para determinar la dinámica de los hechos y recoger antecedentes para dar con el paradero de los sujetos.