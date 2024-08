“Preocupa el tono patologizante”: Fundación Iguales sale en defensa de niños trans tras reportaje

“A nosotros como Fundación nos parece que era un reportaje absolutamente sesgado, con un lenguaje que me hizo sentir en en principios de los 90, con unas comparaciones que ponía a los niños, a las niñas trans, como enfermos”.

Así de tajantes fueron las palabras de María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, acerca de un reportaje de Informe Especial emitido por TVN la noche de ayer jueves, y que tenía por título “Nuestros niños trans”, en donde se abordó la realidad de familias que había visto a sus hijos e hijas transicionar y que contaba con declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y de la diputada Emilia Schneider.

Esta jornada, en entrevista con Radio La Clave, Cumplido criticó duramente cómo fue abordado el tema, señalando que se presentó “my poca información”.

“Faltaron personas que trabajaran en los programas de identidad de género, faltaron endocrinólogos, pediatras, ginecólogos, ginecólogas, etc., que trabajaran con niños y niñas trans”.

Asimismo, expresó, faltaron padres que tienen hijos o hijas trans “y que están contentos, o que respetan a sus hijos, o que lo han acompañado”.

En contraste, señaló, “lo que vi en el reportaje fueron padres que niegan la identidad de sus hijos, o no la quieren aceptar, o no les gusta. Vi a una psicóloga que patologizaba a las personas trans (...) Entonces a mí me pareció mal hecho, desinformativo”.

“Me pareció que es un reportaje cuya tesis debe ser, y es probablemente, muy angustiante para las personas trans, tanto niños o niñas como adultos, porque retrasó, o volvimos a los términos y a la discusión que teníamos a principios de los 90″, añadió.

Consultada sobre la participación de la subsecretaria Albagli y de la diputada Schneider, la directora ejecutiva de Iguales sostuvo que “no se entiende nada” ya que “las entrevistas están totalmente cortadas”.

“Hay una escena donde Santiago Pavlovic tira tres fake news al hilo y Emilia Schneider dice ‘te voy a ir respondiendo por parte’, y la corta al segundo siguiente”, sostuvo.

Mediante redes sociales una gran cantidad de usuarios han manifestado su rechazo al reportaje, llamando incluso a denunciarlo al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Desde la red social X, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también abordó el reportaje, señalando que “la identidad de género NO es una decisión que se toma cuando niñx, adolescente o adulto. La identidad de género; masculina, femenina o no binaria; ES O NO ES. Nadie puede imponer o decidir lo contrario. Menos los adultos sobre niñxs. Eso es abuso”.

Asimismo, desde la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), también hicieron el llamado a realizar una denuncia al CNTV “por vulnerar abiertamente la ley Antidiscriminación y Ley de identidad de Género”.