Presidente Kast viajará a Antofagasta este martes para monitorear acciones por emergencia meteorológica

El Presidente José Antonio Kast viajará este martes, a primera hora, a la Región de Antofagasta para inspeccionar en terreno y reunirse con autoridades locales debido a la situación provocada por las intensas precipitaciones, activación de quebradas, entre otras emergencias tras la baja segregada que afecta a la zona norte del país.

El Mandatario tiene previsto abordar el vuelo a las 06.30 horas con destino a Antofagasta, en una visita que se concreta luego de que decretara estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla, a raíz de las consecuencias que ha dejado el fenómeno meteorológico.

La decisión presidencial apunta a facilitar el despliegue de recursos humanos y materiales para enfrentar la emergencia.

Cabe señalar que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, permanece desplegado en la zona, mientras se espera el nombramiento de un jefe de la Defensa Nacional para coordinar las operaciones.

Tocopilla se mantiene afectada por problemas de conectividad y evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevas activaciones de quebradas y remociones en masa.

Gira a Ñuble y Biobío se mantiene

Tras su paso por Antofagasta, la agenda presidencial continuará sin modificaciones y Kast mantiene el viaje programado a las regiones de Ñuble y Biobío.

En Ñuble, el Mandatario participará este jueves en Chillán Viejo en la ceremonia por el natalicio de Bernardo O’Higgins y encabezará una nueva edición del programa Presidente Presente. Además, se contempla la realización de un gabinete regional.

El viernes, en tanto, Kast se trasladará al Biobío para participar en el encuentro Impulsa Biobío, donde abordará materias relacionadas con inversión y empleo junto al gobernador regional, Sergio Giacaman, y representantes del sector empresarial.