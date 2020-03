Radiografía al coronavirus en Chile: personas de 30 a 44 años lideran contagios

El Informe de Situación Covid-19 N°16 del Ministerio de Salud proporciona una serie de antecedentes relativos tanto al perfil de los casos que registra Chile como a factores relativos a la región de notificación en el país como a la zona de importación.

El estudio, que aborda el escenario nacional con datos al 23 de marzo, indica que, del total de personas que dio positivo, el 51% es mujer, el 6% es adulto mayor y el rango etario ubicado entre los 30 y los 44 años representa el 43% del universo, alcanzando así ese grupo la mayor tasa de incidencia sobre el global.

El documento, elaborado por el Departamento de Epidemiología del Minsal, establece además que los más altos índices de notificación corresponden a las regiones de Ñuble (20,5 por cada 100 mil habitantes), La Araucanía (14,5) y Metropolitana (6,6). Del total nacional de casos, el 7,2% ha requerido hospitalización.

El informe indica que, de 10.768 casos sospechos, 922 han resultado confirmados, verificándose al respecto una tendencia al alza. En cuanto a los casos notificados, el 28% es considerado importado y, de este total, ,España es el país más declarado.

Por otra parte, el reporte del Departamento de Epidemiología identifica la cefalea, la disnea y la tos como los síntomas más frecuentes, las cuales aparecen en más del 50% de los casos, mientras la fiebre solo se ha detectado en el 9% de los registros.

“Subdiagnóstico”

“Son número llamativos, sobre todo que demuestran que no estamos testeando lo suficiente y que, por ende, podría existir un subdiagnóstico importante en el número de casos, sumado al retraso del ISP, además", señala José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. “Llama la atención el reporte de síntomas, ya que no calza que no exista fiebre en una proporción mayor. Esto podría explicarse por condiciones de los pacientes testeados, ya que en su mayoría no corresponden a los leves, sino a los que predominan síntomas de falla respiratoria”, puntualiza el profesional.

Por su parte, Claudio Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, plantea al referirse al estudio: “Creo que es un avance en términos de transparentar la información, pero surgen nuevas dudas e interrogantes sobre los síntomas o signos que presentaron las personas confirmadas y la definición de caso que actualmente se encuentra vigente”. En esa línea, afirma que “será importante también que a contar de ahora se incluya en el informe el detalle de cuántos trabajadores de la salud están contagiados”.