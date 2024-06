Sin detalles ni referencia a “condonar”: Presidente Boric anuncia nuevo sistema público en reemplazo del CAE

Uno de los temas donde más expectación había en torno a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric era sobre los alcances que pudiera hacer sobre la promesa de campaña sobre una condonación universal de las deudas educativas, entre ellas las del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Y si en algún punto desde Presidencia le habían exigido premura tanto a Hacienda como a Educación para afinar antes de este 1 de junio la propuesta, cosa de poder entregar detalles concretos sobre una idea que por ahora se decanta en una especie de autopréstamo, finalmente el Mandatario solo hizo referencia al ingreso de un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplace al CAE y el Fondo Solidario, sin hacer mención a sus detalles y tampoco refiriéndose al concepto de ”condonación”, el que ya hace algunas semanas abandonó el Ejecutivo de cara a esta cuenta pública.

“En las semanas previas a esta Cuenta Pública se ha abierto un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo de que alcancemos una solución permanente. El CAE ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior”, señaló.

Y añadió: “Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior. Lo hemos dicho hasta el cansancio: en septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario, y dará una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los deudores. Este proyecto va a ser gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”.

El otro anuncio en torno a la educación fue sobre el ingreso de otro proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que recogerá el proyecto “José Matías”, el cual se ingresó en reconocimiento al joven trans que se suicidó en 2019 producto del hostigamiento que sufrió en su establecimiento escolar.

Asimismo, dijo ratificar su compromiso para la reparación de la deuda histórica de los profesores.

Avances

A lo largo de su cuenta pública y en la web destinada a ello, el Presidente Boric además destacó los aspectos educativos en los que, a su juicio, se ha avanzado en el último año, dentro de lo que mencionó la sala cuna, donde recordó el proyecto de ley de sala cuna que ingresaron y el envío de otro sobre modernización de la educación parvularia.

Asimismo, destacó que “la mayoría” de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) muestran señales de ir en la dirección correcta; la puesta en marcha del programa “A convivir se aprende”; la ampliación del Plan de Reactivación Educativa; la convocatoria de un Congreso Pedagógico y Curricular con cuyos resultados el gobierno trabajará en una actualización y flexibilización del currículum nacional; así como el dinero invertido en proyectos de infraestructura en recintos educativos.