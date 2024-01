“Tenemos un Presidente que todavía no nos da la cara”: las críticas de los camioneros tras reunión con Monsalve

“Nosotros queremos a los militares en las calles”. Con esta frase, el presidente de la confederación Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, salió de la reunión que se llevó a cabo en dependencias de La Moneda junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde se abordó el supuesto ultimátum de paralización que hizo un representante de los gremios tras la crisis de seguridad que afecta al país.

Cabe recordar que el suceso que detonó la advertencia de los camioneros fue el asesinato a disparos de dos agricultores en la comuna de Malloa, Región de O’Higgins, el pasado sábado. Por este hecho, fueron detenidos cuatro individuos de nacionalidad venezolana.

A raíz de lo anterior, el vocero de la Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins (Asgro), Camilo Jiménez, había advertido hace unos días que, de no establecerse estado de excepción, darán inicio a una movilización en todo el país.

Por dos horas y media se extendió la reunión sostenida entre las autoridades y los cinco presidentes de las asociaciones de Camioneros del Norte, además del representante de la Federación de Camiones (Fedecam) Centro Sur.

Tras la instancia, Sandoval afirmó que “la autoridad está buscando de la mejor manera tratar de darle mucha más urgencia a la ley de infraestructura crítica que está hibernando en el Senado y, a través de esa ley, vamos a poder abordar todos los temas de delincuencia y del terrorismo que hay en el país, entonces necesitamos que las personas del Senado y los diputados puedan darle un poco más de auge”.

Ultimátum de paralización

Respecto al ultimátum que dio el presidente de Asgro, el representante defendió que “él no dio un ultimátum para hacer una paralización. Primero que nada, en ninguna parte se habló de paralización, a no ser que los colegas se paren mañana o pasado. Lo segundo, el colega lo hizo en un acto de desesperación, por la muerte del agricultor y del conductor en Malloa. A nosotros no se nos dijo nada. Ahora lo supimos, después de que Camilo (Jiménez) lo envió, y aquí tuvimos que poner el pecho a las balas”.

En este sentido aseguró que la decisión de paralización no pasa por los presidentes de las asociaciones, sino que por las bases de las mismas, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

“Esto lo llevamos a nuestras bases, son las bases las que van a tener que decidir si hay o no hay movilización”, acotó.

Emplazamiento a autoridades

Por otra parte, el dirigente gremial criticó la situación de inmigración ilegal en la frontera norte, y emplazó al subsecretario Monsalve a que los puestos de frontera trabajen las 24 horas.

“Queremos que pueda volver la tranquilidad a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestras carreteras. Ya no tenemos ningún lugar donde podamos estar tranquilos. Ni en la ciudad, ni en la playa, ni en la cordillera, en todos lados somos abordados. El problema es la migración descontrolada que tenemos en nuestro país, no sabemos quién entra, cómo entran, cómo entran los armamentos”, reclamó.

Por último, Sandoval finalizó su crítica aludiendo directamente a los parlamentarios y acusando que el Presidente Gabriel Boric “todavía no nos da la cara”.

“Nosotros pagamos impuestos para que los senadores, los diputados puedan ejercer su labor. No podemos depender todo el tiempo que tenemos problemas de que hay una ley que está invernando en el Senado. Yo creo que ya basta ya, yo creo que hay que empezar a eliminar del Senado, que puedan cortarle los contratos para que puedan hacer la pega ¿Hasta cuándo tenemos que esperar nosotros? Tenemos un presidente que todavía no nos da la cara”, cerró.

Cabe indicar que desde la Subsecretaría del Interior no emitieron declaraciones tras la reunión.