Terapia hormonal en niños trans: Albagli destaca “efectos positivos” en salud mental pese a “complejidad en la evidencia”

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, abordó este viernes la controversia por el tratamiento hormonal al que acceden niños, niñas y adolescentes (NNA) que desean iniciar su transición de género.

El debate en Chile y el mundo explotó tras la publicación del denominado Cass Review, realizado por la pediatra independiente y expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health, Hilary Cass, y que llevó a que Inglaterra restringiera en marzo pasado el uso de bloqueadores de pubertad en menores de edad -que también son aplicados en Chile-, salvo para pacientes inscriptos en investigaciones clínicas.

Así, Inglaterra se convirtió en el quinto país europeo (además de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca) que limita estos tratamientos acusando falta de pruebas de sus beneficios y preocupación por los daños a largo plazo, que pueden ir desde hipertensión hasta infertilidad y osteoporosis. No obstante, el informe también ha recibido críticas por su metodología y, entre otras cosas, por dejar fuera aspectos como la reducción de la ideación suicida y autolesiones en quienes utilizan terapias de hormonas.

Albagli indico que “ha existido un poco de confusión” en el debate, puesto que ya hay temas zanjados y que no estarían en discusión, como la Ley de Identidad de Género. “Eso es una política de Estado (...). Por ende, el derecho a la identidad de género y la importancia de la terapia de género afirmativa no son cosas que estén en discusión, son hechos y son responsabilidades que, como gobierno, tenemos que llevar adelante”, delimitó en diálogo con Radio ADN.

“Dentro de eso, lo único que está en conversación es, bueno, entonces, ¿cómo se le entrega a las personas en este contexto, a la niñez y a la adolescencia, la mejor terapia de género afirmativa posible? ¿Y cuál es el rol que cumple dentro de eso la terapia hormonal? Eso es lo que está en discusión. Y para eso hemos convocado a expertos por formación, para poder revisar (...) qué es lo que dice la audiencia científica con respecto a la efectividad y la seguridad del uso de la terapia hormonal, y también a los expertos por experiencia que le llamamos, es decir, a las organizaciones de la sociedad civil”, explicó.

Con ese objetivo es que el Minsal conformó el Comité de Expertos de Sociedades Científicas para elaborar lineamientos técnicos que “le entreguen las mejores recomendaciones a los equipos clínicos sobre cómo acoger la terapia hormonal dentro de la terapia género-afirmativa”.

“Sí existe evidencia al respecto”

La subsecretaria afirmó que “sí existe evidencia al respecto”, pero explicó que en el mundo de la ciencia “siempre hemos tenido los mismos desafíos de avanzar hacia el consenso científico”.

“Hubo un momento en que no había certeza, por ejemplo, de que fumar fuese malo para la salud. Y se construyó el consenso científico hacia eso. Entonces esto es parte natural de la evidencia, que uno va juntando más y más evidencia. Entonces, el hecho de que exista esta complejidad en la evidencia y que estemos en esta etapa de esa síntesis para construir un consenso científico, no quiere decir que no exista evidencia”, aclaró.

La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli.

A eso agregó: “Y sí existe evidencia, por ejemplo, de los efectos positivos que tiene la terapia género afirmativa y dentro de eso el uso de la terapia hormonal en la niñez y en la adolescencia, pensando específicamente en desenlace y resultados de salud mental. Es donde más nos interesa cuidar, porque sabemos que los indicadores de salud mental en la población trans cuando uno lo compara con otras poblaciones específicas, es de las poblaciones que tienen peores indicadores en salud mental y con un alto riesgo de suicidalidad”.

De hecho, al ser consultada respecto a los desafíos del gobierno en cuanto a salud y diversidades de género, la autoridad reconoció que “este es uno importantísimo”.

“Yo creo que es nuestro principal desafío ahora. Y por eso le estamos dedicando mucha energía, vamos a seguir dedicándole mucha energía hasta que podamos ofrecer lineamientos técnicos con respecto al uso de la hormonoterapia en las niñas y en la adolescencia”, zanjó.