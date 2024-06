Tohá insiste en “revisar procedimiento” que terminó con sustitución de prisión preventiva de miembros del Tren de Aragua

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró que el planteamiento que hizo el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a no “no prejuzgar” al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, apunta a la necesidad de revisar el procedimiento que ha estado en el centro de la polémica esta semana.

En una revisión de medidas cautelares, la jueza Daniella Pinto reprendió al representante del Ministerio Público y sustituyó la prisión preventiva que se había fijado para un grupo de miembros del Tren de Aragua investigados por secuestro. Los imputados pagaron una caución de $5 millones para acceder a un arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones de La Serena revirtió esa decisión, sin embargo, los imputados ya habían dejado el penal en que estaban recluidos.

Dos de los imputados ya se entregaron a las policías.

“Esperamos que los otros dos prontamente estén en la misma condición y se está trabajando arduamente para ello, para encontrarlos o para generar las condiciones para que se entreguen por su propia voluntad, porque es lo que corresponde”, manifestó Tohá este viernes.

Tras una visita a los módulos prácticos de la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, la ministra fue consultada por la opinión de Valencia, que mencionó la posibilidad de que el abogado haya recibido amenazas antes de la audiencia.

“En relación a lo planteado por el fiscal, yo leo las declaraciones del fiscal de una forma un poco distinta. Él señala que cualquier duda en esa materia se debe investigar y una investigación deberá levantar si hubo alguna situación de ese tipo. Y también veo de las declaraciones del fiscal la necesidad de revisar el procedimiento, porque hay situaciones que no son habituales en cómo esto sucedió y tiene que establecerse por qué fue así, si eso corresponde a algún contexto particular o alguna falencia que hubo, a decisiones erradas. Eso es parte de la evaluación que la fiscalía tiene que hacer y nos parece muy positivo que se haga, porque claramente esa fue una audiencia que no resultó bien”, señaló la secretaria de Estado.