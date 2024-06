Tribunal acoge a trámite querella presentada por Mario Desbordes (RN) en contra de consejeros del INDH

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Javier Salvo/Aton Chile

En la acción judicial, el exministro de Defensa acusa a los consejeros de haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por supuesto tráfico de influencias. "La acción del INDH no es contra mí, pero me menciona 30 veces", esgrimió el otrora presidente de Renovación Nacional, que aseguró no haber cometido delito alguno.