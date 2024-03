Valencia y posible “móvil político” en caso Ojeda: “Tenemos que investigar la hipótesis (…) en razón con su calidad de disidente”

El fiscal nacional, Ángel Valencia. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO.

El fiscal nacional dijo que desde el Ministerio Público no descartan que en el crimen del exmilitar venezolano “la justificación sea política” y recalcó que no pueden "descuidar ni una ni otra circunstancia, porque el deber de objetividad no los impone”.