Columna de Joaquín Barañao: ¡Liberen al litio!

Usted no tiene por qué saber de algo tan específico como la regulación litífera. Voy a suponer que cuando oye que es el único de los 118 elementos catalogado de “estratégico” y no concesible asume que otros saben más que usted y que buenas razones habrán tenido. Es lo que yo pensaba hasta que me enteré del fósil absurdo que explica la anomalía.

En 1979 la dictadura declaró estratégicos al uranio, torio y litio por consideraciones nucleares. Transcurridos 45 años, la obsolescencia de la norma es total. Consideremos el supuesto fantástico de que descartamos todas las energías renovables y satisfacemos el 100% del aumento de la demanda mundial de electricidad con fusión, una tecnología aún a décadas de maduración. Se requeriría 400.000 kg. anuales de litio elemental, minucia que hoy se produce alegremente en 16 horas. Y respecto a las bombas: la explosión más poderosa detonada por EE.UU., mil veces Hiroshima, utilizó 310 kg., o 44 segundos de producción.

Tres años después vino la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Volaron las excepciones del torio y uranio, pero no la del litio. El fundamento fue que poseíamos el 40% de las reservas y por tanto “podría no ser conveniente para el interés nacional debilitar el actual control de la oferta de esta sustancia por parte del Estado de Chile […] es una materia de seguridad nacional”. Los legisladores imaginaron que nuestro país podría emular lo que hoy hace aquel club de 12 países petroleros y manipular la manija del precio. Pero el litio es muy abundante, y hoy sabemos que poseemos solo el 11% de los recursos descubiertos hasta ahora. ¡El fundamento que explica la legislación vigente probó hace rato ser horriblemente errado! Tan lejos estamos de controlar la oferta que bajamos desde 2/3 de la oferta mundial a inicios del milenio a apenas 1/4, pese a gozar de las mejores condiciones geológicas del mundo. El resto de los productores -ninguno constreñido por regulaciones setenteras con olor a Guerra Fría- saltaron con entusiasmo a parchar nuestro insólito inmovilismo. Australia va en camino a duplicarnos, un problema para Chile y el mundo porque su litio emite siete veces más gases invernadero por kg. que el nuestro.

El carácter no concesible del litio y el estrepitoso fracaso del modelo de asignación discrecional por parte del Estado explica que no se haya abierto ni una sola faena en 28 años, y que solo un salar de entre decenas sea explotado. Justo lo opuesto a lo ocurrido en el caso del cobre. Cuando se dictó la ley de concesiones, Codelco entregaba el 83% del total nacional. Desde entonces la producción privada se multiplicó por 19, y la participación de Codelco bajó a apenas un cuarto. Es por ese 19X que el cobre genera el 46% de las exportaciones, lo más parecido al sueldo de Chile, cifras total y completamente imposibles si hubiésemos descansado solo en la vía estatal.

El corazoncito de algunos privilegia lo estatal. El de otros, lo privado. No aspiro a convencer a ninguno, porque el litio es un caso atípico en que, dado que son tantos los salares, todos pueden quedar satisfechos. Codelco ya obtuvo participación mayoritaria en el mejor yacimiento del mundo (Atacama), y la parte del león del que podría ser el segundo (Maricunga). El Estado ya es protagonista. Toca entonces reparar la única de las dos patas que sigue coja: permitir que el litio sea concesible igual que todos los otros elementos, para recibir así a los mejores actores mundiales y repetir lo que logramos con el cobre.

Por Joaquín Barañao, Equipo de Incidencia de Pivotes