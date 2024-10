Columna de Vera Baboun: Un año de genocidio y las masacres continúan

A un año de agresiones de la ocupación israelí contra el pueblo palestino en Gaza, aún la comunidad internacional no logra detenerlas, como tampoco lo hizo durante los últimos 57 años de constantes ataques a Gaza y Cisjordania.

El daño es inconmensurable. Va más allá de 42.000 mártires; un minuto de silencio por cada uno de ellos nos dejaría en silencio por 29 días. Más allá de los más de 96.000 heridos, porque nadie se repone totalmente de una amputación sin anestesia en un hospital que debe evacuar porque es bombardeado. Más allá de miles de desaparecidos bajo los escombros, cuyas familias jamás sabrán qué pasó.

El pueblo palestino resiste al desplazamiento por la fuerza que lo tiene acorralado; al hacinamiento en condiciones inhumanas; al hambre como arma de guerra; a la destrucción total de sus casas y edificios, que costará casi un siglo reconstruir; a una generación de huérfanos, únicos sobrevivientes de su familia.

Los palestinos de Gaza somos supervivientes. Esta es la batalla de la que no se habla. La que están librando con todo su corazón y sus cuerpos hambrientos, sobreviviendo a una bomba tras otra y a una bala tras otra.

Pero no se confundan, no porque sobreviven, la comunidad internacional puede seguir inmóvil ante su genocidio, porque si no actúa, llegará el momento que no quedarán palestinos en Gaza y Cisjordania.

El gobierno extremista de la ocupación no se detendrá por sí mismo, gracias a la impunidad y el silencio, desprecia la Convención de Ginebra, cientos de resoluciones de las Naciones Unidas y los principios básicos de los derechos humanos, para continuar en su único objetivo: ocupar mediante violencia y masacres todos los territorios palestinos, para eliminar a Palestina del mapa, literal y macabramente.

Tras 76 años de la Nakba, 57 años de ocupación y un año de agresión sin precedentes, el genocidio continúa en Gaza mientras el mundo y sus plataformas de noticias cubren los acontecimientos en Líbano y Medio Oriente. Aún se cometen crímenes de guerra en Gaza, ¿qué pasará con los millones de habitantes de Gaza que lo perdieron todo y que viven en tiendas de campaña, recibiendo continuamente órdenes de la ocupación de trasladarse de un lugar a otro?

La paz en la región es alcanzable. El mal llamado “conflicto de Medio Oriente” tiene la Solución de los Dos Estados hace décadas; son las autoridades de la ocupación quienes deliberadamente la ignoran.

Este es el momento para que la comunidad internacional actúe colectiva y finalmente reconozca que solo hay dos caminos por delante: el primero, comienza reconociendo el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad, dignidad y seguridad, compartidas en toda la región. El otro camino es continuar negando estos derechos y condenar a la región a un conflicto interminable. “Israel” ya no debería alimentar la ilusión de que de alguna manera existe un tercer camino, en el que puede continuar con su ocupación y colonialismo y aun así lograr la paz y la seguridad en Medio Oriente.

Por Vera Baboun, embajadora del Estado de Palestina en Chile.