Las claves para entender el Qatargate, el escándalo que complica a Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra en medio de un escándalo que lo tiene enfrentado con las autoridades policiales de su país, al punto que crecen los pedidos de la oposición para su renuncia.

Se trata del Qatargate o escándalo de Qatar, un caso que se centra en la afirmación de que los asesores de prensa Netanyahu recibieron pagos de un representante de Qatar para promover los intereses de ese país en los medios locales. Esta afirmación ha indignado a muchos israelíes porque ha generado la percepción de un conflicto de intereses: durante años, Qatar ha acogido a líderes de Hamas, pero no es considerado un país enemigo de Israel.

Los recientes intentos del primer ministro israelí de destituir al director del Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, han agravado el escándalo. Esto, debido a que fue Shin Bet el primero en iniciar las investigaciones sobre los asesores de Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: Europa Press

El premier ha desestimado el caso y lo ha calificado de “cacería política” para derrocarlo. Un funcionario del gobierno qatarí afirmó que se trataba de una “campaña de desprestigio” destinada a desviar la atención de los esfuerzos de Qatar por mediar entre Israel y Hamas.

A continuación las claves para entender el caso.

De qué se trata el escándalo

Los asesores de Netanyahu, Yonatan Urich y Eli Feldstein, que fueron detenidos el lunes, son sospechosos de una serie de delitos, entre ellos, contacto con un agente extranjero, blanqueo de capitales, soborno, fraude y abuso de confianza.

En su decisión de extender su detención, el juez dijo que la evidencia sugiere una sospecha razonable de que ambos actuaron con un sospechoso adicional para “promover a Qatar de una manera positiva y difundir mensajes negativos sobre Egipto”, mientras minimizaban el papel de Qatar en la mediación entre Israel y Hamas.

Tanto Egipto como Qatar han mediado entre Hamas e Israel desde finales de 2023 y no siempre han colaborado estrechamente.

La policía entregó un cargo adicional contra Urich -compartir información clasificada- bajo sospecha de que pasó datos sensibles a Jay Footlik, fundador de la firma Third Circle. Se trata de un ciudadano estadounidense que trabajó como asistente de Bill Clinton en la Casa Blanca, que hizo lobby en nombre del gobierno de Qatar.

Imagen de archivo de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Foto: Europa Press

El Código Penal israelí, explicó el diario Haaretz, establece que las conexiones entre israelíes y partes en países no definidos como Estados enemigos pueden considerarse delitos. Esto incluye situaciones en las que se descubre que israelíes han transmitido información clasificada o se han contactado con agentes extranjeros.

El contacto con un agente extranjero, o un “agente externo”, está prohibido incluso si no proviene de un Estado enemigo. Basta con que los intereses del agente entren en conflicto con los del país, ya que esto podría representar una amenaza para la seguridad nacional de Israel.

Por lo tanto, indicó el diario israelí, cualquiera que proporcione información clasificada a un agente extranjero, que intente recopilar información secreta sobre Israel, está violando la ley, incluso si el agente no pertenece a un Estado enemigo.

Urich y Feldstein también son sospechosos de soborno, fraude y abuso de confianza. Estos delitos solo pueden imputarse a servidores públicos, pero ninguno de los dos trabajaba directamente para el Estado.

Quiénes son los asesores

Según The New York Times, Urich es un exoficial de prensa del Ejército israelí y se ha convertido en uno de los estrategas de mayor confianza de Netanyahu y ayudó a planificar su programa de comunicación durante varias elecciones recientes. En su autobiografía, Netanyahu lo describió como “una especie de familia”.

El diario dice que además de su trabajo en el gobierno, Urich también trabaja para Perception, una firma de relaciones públicas propiedad de otro exasesor del primer ministro, Srulik Einhorn. Al ser consultado por el periódico sobre sus comentarios, Einhorn afirmó que Perception nunca había trabajado para Qatar.

Benjamin Netanyahu y Ronen Bar caminando en Tel Aviv. Foto: Archivo

Feldstein también fue oficial de prensa militar y comenzó a trabajar como enlace entre los corresponsales militares y la oficina del primer ministro al comienzo de la guerra. Fue arrestado en otro caso el otoño pasado, bajo sospecha de filtrar información clasificada a un periódico extranjero.

Cuál es el rol de Qatar

The New York Times señaló que los registros judiciales no sugieren que Qatar trabajara directamente con los asesores de Netanyahu.

Los registros indican que los asesores fueron dirigidos por Third Circle, un grupo de presión con sede en Estados Unidos que representa a Qatar en varios países, incluido el propio Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que Third Circle pagó a Feldstein a través de un intermediario israelí. Los registros no aclaran si Urich recibió compensación ni cómo. El periódico sostuvo que Footlik se negó a hacer comentarios.

La guerra en Gaza, que ya dura casi 18 meses, continúa tras el colapso el mes pasado de un alto el fuego de 42 días en cuya seguridad Qatar desempeñó un papel clave.

Entre los israelíes, el emirato, rico en gas, es conocido por enviar dinero a Gaza desde 2018, en un esfuerzo para ayudar a las familias pobres. Sin embargo, analistas y exfuncionarios afirman que parte del dinero enviado con la aprobación de Netanyahu llegó al ala militar de Hamas y le ayudó a prepararse para los atentados del 7 de octubre de 2023.

Según The Associated Press, los israelíes también desconfían de las intenciones de Qatar, ya que es la sede de los líderes políticos de Hamas. El emirato afirma haber proporcionado ayuda humanitaria a Gaza en plena coordinación con el gobierno israelí.

Qatar, que en el pasado fue objeto de un bloqueo regional por sus presuntos vínculos con grupos extremistas islámicos e Irán, desde hace tiempo busca ser visto como un actor regional influyente y un mediador confiable en conflictos, indicó The Associated Press.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, pronuncia un mensaje pregrabado que se reprodujo durante el 75º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2020. Foto: Archivo

Durante la guerra en Gaza, muchos en Israel, incluido Netanyahu, han expresado su enojo porque Qatar no estaba haciendo lo suficiente para presionar a Hamas para que cumpliera con los términos de Israel para un cese del fuego.

“El objetivo de Qatar en la supuesta campaña de relaciones públicas en Israel puede haber sido acallar esas acusaciones y asegurarse de que no influyeran en Estados Unidos, con quien tiene estrechos vínculos de seguridad”, dijo a The Associated Press, Yoel Guzansky, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un think tank de Tel Aviv.

Dijo que cualquier esfuerzo por manchar a Egipto, mediador de larga data entre Israel y los palestinos, puede haber sido una forma de mejorar la propia posición regional de Qatar.

“Qatar genera mucha controversia en Israel, ya que se considera que desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de Hamas antes del ataque del 7 de octubre”, afirmó a la agencia The Associated Press, Guzansky. Antes de la guerra, Netanyahu había aprobado la transferencia de fondos de Qatar a Gaza como parte de una estrategia para contener a Hamas, explicó.

“Qatar es despreciable. Pero primero deberíamos controlarnos”, señaló. “No solo permitimos, sino que alentamos a Qatar a invertir en Gaza”.

Viaje a Qatar

Un periodista israelí interrogado en el caso es Zvika Klein, editor jefe de The Jerusalem Post, un diario en inglés. Según un informe publicado esta semana en ese medio, Klein visitó Qatar por invitación de su gobierno el año pasado y posteriormente escribió una serie de artículos sobre sus impresiones, uno de los cuales exponía los argumentos de Qatar contra las afirmaciones israelíes de que apoya al grupo militante palestino.

El periódico indicó que Klein, con quien no se pudo contactar para obtener comentarios, tiene prohibido hablar con la prensa.

Rol de Netanyahu

No está claro qué sabía Netanyahu, si es que sabía algo, sobre las presuntas irregularidades de sus asesores.

Exasesores que tuvieron problemas con la ley se han convertido en testigos del Estado contra Netanyahu en su juicio por corrupción. El testimonio del premier en dicho juicio se suspendió tras el arresto de Urich y Feldstein esta semana. Fue citado a declarar ante la policía sobre el caso.

Netanyahu está bajo una enorme presión pública para que acepte la responsabilidad por su papel en no impedir el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas, incluyendo haber permitido la transferencia de dinero qatarí a Gaza.

En las últimas semanas estallaron protestas masivas por la decisión de Netanyahu de poner fin al alto el fuego en Gaza que había facilitado la liberación de docenas de rehenes, y por sus medidas para despedir al jefe de la agencia de seguridad interior del país y a su fiscal general.

El intento de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, se produjo mientras la agencia llevaba a cabo su propia investigación sobre los vínculos con Qatar. Esto provocó acusaciones de que Netanyahu intentaba sofocar la investigación.

Netanyahu ha sugerido, con escasas pruebas, que la investigación fue resultado de una colusión entre Bar y la fiscal general Gali Baharav-Miara para frustrar la destitución del jefe de seguridad nacional. Un tribunal congeló la destitución de Bar a la espera de nuevas audiencias. Esto no ha impedido que Netanyahu intente nombrar a su sustituto.