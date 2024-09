Exalcalde Jadue

SEÑOR DIRECTOR:

Al salir de prisión preventiva el ex-alcade Jadue señaló que ello implicaba que a su respecto no se había “acreditado la comisión de ningún delito” ni su participación. Como las palabras crean realidades es bueno aclarar que lo dicho por el ex-alcalde es más propio de una fake news o estrategia comunicacional y no de lo ocurrido realmente en la audiencia en que se revisaron sus medidas cautelares. En ella mal se pudo haber definido lo que subyace a su declaración, su inocencia, pues él aún no es juzgado. Más bien, simplemente se definió que a estas alturas el éxito de la investigación por parte de la fiscalía esta garantizado estando el ex-alcalde en arresto domiciliario total y no en prisión preventiva. Así las cosas, a esta fecha, el ex-alcalde sigue estando imputado por cohecho, adminstración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado