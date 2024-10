SEÑOR DIRECTOR:

El columnista Daniel Matamala, en su columna de este domingo -que se titula como esta carta- señala respecto de mi persona que “según Ciper, un año después de salir de la fiscalía (...) Guerra más que duplicó su patrimonio (… ) También recibió pagos por $15 millones de Samuel Donoso, abogado en varias causas que él investigó, y actual representante legal de Chadwick”.

Matamala omite una serie de hechos intencionalmente. Primero que ambos pagos son honorarios por la defensa de un cliente frente a dos procesos de extradición. Cliente del Sr. Guerra, y quien a solicitud de su cliente, me invita a sumarme a la defensa. Son dos procesos de extradición, uno donde se rechazó la extradición, y una segunda extradición, aún en trámite, con sentencia que rechaza la extradición, dictada por la Ministra Gloria Ana Chevesich, pendiente de apelación por el MP. Los pagos son bastante tiempo después de haber salido Guerra del MP (2021), uno a fines de 2022 y otro a fines de 2023.

Matamala incurre en otra imprecisión, pues dice que he sido abogado en varias causas que él (Guerra) investigó. Omite que son sólo tres causas, una que investigó ampliamente la Fiscalía Occidente donde el juez de garantía que sobreseyó (el sobreseimiento lo pidió la defensa) dijo que se había investigado más allá de lo razonable. Las otras dos en que las decisiones del Sr. Guerra me perjudicaron, una querella contra un juez por prevaricación, que prácticamente no se investigó y fue cerrada; la otra causa en que formalizó y pidió el desafuero de mi cliente, el Senador Manuel José Ossandón, causa infundada, y en la que los tribunales rechazaron el desafuero. Entonces no es precisamente una buena relación la que tuve con Guerra mientras fue Fiscal Regional, menos se puede decir que me haya favorecido.

Todo ello lo omite intencionalmente el Sr. Matamala. Si él quiere con sus columnas matar la imagen de las personas debiera hacerlo con la verdad, con toda la verdad, no matar a la mala.

Samuel Donoso

Abogado