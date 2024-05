Subsidios, eficiancia y equidad

SEÑOR DIRECTOR:

El 2023 el Estado, dada su responsabilidad y deber sobre el transporte público, le asignó subsidios por US$ 1.500 millones ($1.337.101.137.774 -dtpr.cl). Esta cifra, en relación al 2022, aumentó en US$ 390 millones (+32,7%) y la Región Metropolitana (RM), que concentra un 76%, nuevamente ha aumentado su gasto en US$ 290 millones.

Del total país, Valparaíso alcanza un 5,3%, Biobío un 4,9%, Los Lagos un 2,9% y Antofagasta un 2,1%. El resto no llega al 1%. Por habitante, la RM gasta $122.300 por persona-año, Valparaíso $35.800, Biobío $39.200 y en los extremos Arica, Atacama, Coquimbo y O’Higgins, que bordean $8.000 por persona-año.

En consecuencia, las regiones sufren un deteriorado transporte público con micros antiguas y en mal estado, faltas de servicio, altas tarifas e incumplimientos variados. Para sus principales corredores tienen proyectos que duermen hace largo tiempo.

La Ley Espejo, desembolso adicional y no incluida en las cifras anteriores, que fue creada para equilibrar con regiones, ha alcanzado a un 53% del gasto en subsidios (2022) y no ha permitido abordar proyectos significativos de transporte, manteniendo la mala distribución.

Con todo, es pertinente analizar la eficiencia del gasto con controles de contraposición, con información pública auditada sobre los subsidios-rentabilidad de los operadores (imputación de costos), sobre el cumplimiento contractual de los operadores en regiones y los recursos usados en proyectos (buses eléctricos). ¿Cuál es el subsidio óptimo? ¿Las empresas operadoras funcionan como unidades costo-eficiente? ¿Tenemos la estructura institucional para el debido control?

Con los recursos fuertemente concentrados en la Región Metropolitana se requiere de otros criterios para la distribución que deben ser validados públicamente. La desigualdad no es sostenible.

La movilidad de las personas, la oferta de medios para sus desplazamientos requiere de un Estado activo y presente. Sin embargo, también es necesario un Estado eficiente y equitativo.

Jorge Inostroza Sánchez

Expresidente Grupo EFE