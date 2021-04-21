SUSCRÍBETE
Apple lanza su AirTag: ¿Cómo funciona el rastreador inteligente?

Si se te perdieron las llaves de la casa o del auto, si no encuentras tu mochila, maletín u otros objetos, los smart trackers (rastreadores inteligentes) han comenzado a expandirse en el mercado. Soluciones geolocalizadoras que ayudan, pero abren la interrogante de su seguridad. Expertos develan acá los pro y contras del producto que lanzará Apple.

Martín Cifuentes 
Martín Cifuentes
El AirTag comenzará su preventa este viernes, con la posibilidad de personalización con algún emoji en línea y estará disponible desde el viernes 30 de abril.

El mercado de los smart trackers (rastreadores inteligentes) ha ido creciendo de manera silenciosa, pero progresiva. Desde hace años empresas como Motorola o Samsung trabajan en soluciones geolocalizadoras para los usuarios, pero externas a los dispositivos móviles, y firmas chinas como Xiaomi u Oppo preparan lo suyo. Ayer Apple, en su Spring loaded -que es la antesala a su conferencia anual que realizarán en junio-, reveló detalles, valores y lanzamiento de su tan rumoreado AirTag, que permitirá a los dueños encontrar las distintas pertenencias enlazadas al artículo.

Como los teléfonos móviles y notebooks van de la mano del avance de la tecnología, el desafío es cómo solucionar la convivencia con aquellos artículos que no son “inteligentes”. Los rastreadores, en ese sentido, vienen a ayudar a encontrar las llaves perdidas, como también mochilas, maletas y todo tipo de pertenencias. Y vienen en diversos formatos: algunos funcionan a través de una comunicación en una red de dispositivos constantes, como Samsung con su Smart Tag (lanzado en enero pasado) y ahora Apple, y de esa forma permiten saber de forma ininterrumpida la ubicación de determinado artículo en caso de pérdida. Pero también hay otros localizables solamente hasta cierto rango de distancia, y que son de “uso más doméstico”.

El interés de Apple por los rastreadores inteligentes, explica el analista de tecnología Hugo Morales, parte del principio que los dispositivos tecnológicos no son lo único valioso que tienen los usuarios. “Muchas veces los documentos, llaves o incluso la mochila son algo fundamental, y quisieron entregar una manera de solucionar eso”, afirma el periodista. Comenta que, además, la compañía vendía en sus tiendas de Estados Unidos dispositivos Tile, la iniciativa más exitosa del rubro. “Deben haber dicho: ‘¿Por qué si a Tile le está yendo bien, no lo puedo hacer yo?’. Por eso, desde hace años veíamos rumores o referencias sobre este proyecto”, dice el también creador del portal TheUpdate.

¿Cuán seguro es un rastreador inteligente? Ricardo Seguel, director del Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), dice que no riesgo de filtración o fuga de datos personales o de geolocalización a partir de ellos. “Estos dispositivos se parean a tu iPhone y quedan vinculados a tu cuenta. Pero de ese tag, si te lo roban, no podrán sacar información, porque lo único que tiene es una dirección de hardware, la MAC Address. Es un identificador que permite conectarse o poder enviar una señal y decir ‘Aquí estoy AirTag1’, pero nadie sabrá de quién es. Solo el dueño”, resume.Seguel complemente que existe una variante en estos artículos: como se conectan dentro de un mismo ecosistema, particularmente en el caso de Apple y Samsung, todo dependerá de cuántos usuarios con dispositivos de esas líneas estén en el entorno. Si se pierde una cartera, por ejemplo, y esta tiene un AirTag, todo dependerá de cuántos equipos iPhone o Macbook existan en las cercanías. Lo mismo con el Smart Tag de Samsung.

Samsung lanzó su SmartTag en enero pasado.

Durante el lanzamiento de ayer, Apple explicitó que los usuarios no sufrirán de filtraciones de información y que solo sería capaz de seguir a los artículos que lo tuviesen implementado. “Hoy estamos en un tiempo donde la privacidad de datos se volvió el verdadero campo de batalla y los tres grandes –Apple, Google y Facebook– están en disputa por eso”, dice Hugo Morales, de TheUpdate, y añade que Apple, a partir de su próxima versión de software -que debuta la próxima semana-, cambiará las reglas para mostrarle al usuario cuándo las aplicaciones quieren datos personales sobre lo que ellos hacen en el teléfono.

“Siempre han hablado de la privacidad y se ha visto como uno de los bienes más importantes, pero ahora se van en contra de los que profitan con los datos de los usuarios”, dice Morales, considerando que el AirTag es un dispositivo que acompañará a sus dueños a todos lados, muy compacto y que comparte constantemente una ubicación. “Es importante que nos digan que la privacidad de la localización se mantiene. Por eso Samsung, en su lanzamiento de enero, dijeron que nunca un Smart Tag se activaría a menos de que entrara en modo pérdida ”, plantea.

En su momento Motorola lanzó Smart Tag, pero tenía un alcance de 98,4 pies. Samsung tuvo su iniciativa con SmartThings Tracker, que contaba con servicios de suscripción mensual y un alcance que dependía de la red celular. Tile, que Apple comercializaba, poseía modelos que alcanzan una distancia de unos 300 pies, y otros con un rango de 400,3 pies. Por eso los especialistas comentan que este tipo de dispositivos son más útiles en espacios cerrados o reducidos que el exterior. Por ejemplo, si un usuario pierde las llaves del auto dentro de la casa, una cartera o llaves de ingreso. Porque, como son gadgets de fácil manipulación, es también un riesgo que, en caso de sufrir un robo o pérdida, alguien saque el rastreadon y lo deseche. Seguel, profesor de la UAI, señala que la potencia máxima de una señal bluetooth es de ocho metros, por lo que su eficiencia es con la cercanía.

La recomendación para los usuarios, dice Seguel, es utilizar los motores de Google o redes sociales como Facebook para identificar los ingresos y así ver la localización. “Esta es una moda y está hecho para quienes siguen la marca porque, en el caso de un robo de automóvil, no tiene sentido”, afirma. “Lo podrían abrir y solo encontrarán un sensor que emite una señal bluetooth avisando que ahí está”, añade. Además, el docente plantea que en esta ocasión, Apple sacó un dispositivo para comenzar a generar tracción y, cuando comiencen a ampliar su rango, tendrán más posibilidades.

Apple anunció también una nueva generación de iMac ultra delgados y con optimización de imagen, audio, entre otras características.

Otros lanzamientos de Apple

Además de AirTag, Apple anunció otros artículos, entre ellos la actualización a su sistema Apple Card, a un modelo más familiar, y a su plataforma Apple Podcast. También destacaron los nuevos modelo iMac, que hicieron un guiño a la primera generación de estos dispositivos para la que llamaron su “Mac revolution”.

La nueva generación es la primera con el chip M1, el mismo del iPhone, tiene una pantalla de 11,5 milimetros de delgadez, 24 pulgadas y 11,3 millones de pixeles, por lo que la calidad de la imagen es mayor. Acorde a los tiempos de pandemia y a mayor interacción a través de la pantalla, mejoraron la webcam para que la imagen siempre se vea iluminada y sin sombras. Se sumó una mejora de los micrófonos y que optimizan el sonido, eliminando la contaminación del entorno. “Están entregando un artículo con mucho potencial, que consume menos energía y más poder, que va de acuerdo a la filosofía de la compañía de que, mientras más se elimina el espacio físico de un computador, se va haciendo más útil”, plantea el especialista en tecnología Hugo Morales.

Ayer también se anunció una nueva línea de teclados. Uno de ellos incluye una tecla de emojis, refiriéndose a los más jóvenes y que ya no tienen que ir al final del menú para añadir un emoticón. Otro incluye el sistema Touch ID, que con la huella dactilar se puede desbloquear e e incluso cambiar de sesión. También habrá un nuevo iPad Pro, con mejoras gráficas, capacidad de 2 terabytes, conexión 5G, cámara frontal mejorada para las videollamadas, sistema LiDAR aplicado, con 10 mil leds en la pantalla –120 veces más chicas que en su versión anterior– para mejorar la calidad de imagen, entre otras tantas características. “El iPad Pro es el mejor computador que pueden tener y es mejor que el MacBook Pro Air, tiene el mismo chip, una RAM muy buena y una tremenda pantalla”, sintetiza Morales.

