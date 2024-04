Aedo dice que dialogó con Rivas por polémica de “ofrecimiento” de cargo en mesa de la Cámara: “No te representas a ti mismo”

El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eirc Aedo (DC), aseguró este miércoles que conversó con el primer vicepresidente de la corporación, Gaspar Rivas (PDG), tras afirmar ayer que el cupo al cargo se lo ofreció el ministro de la Segpres Álvaro Elizalde.

“Entendiendo que el gobierno, el oficialismo, tenía ofrecida una primera vicepresidencia al PDG en el nuevo acuerdo por así decirlo se consideraba una primera vicepresidencia para el PDG. Yo manifesté, al ofrecérseme, dije que ok estoy disponible”, dijo Rivas este martes en una entrevista de Canal 13.

Luego se le consultó si había sido Elizalde quien hizo la gestión y agregó: “Sí. El ministro y la subsecretaria (Macarena Lobos)”. Sin embargo, horas más tarde, se retractó de sus dichos, mientras que el secretario de Estado aseguró que “son las bancadas las que toman las decisiones”.

Gaspar Rivas, vicepresidente de la Cámara Sebastian Cisternas/Aton Chile

Bajo ese marco, Aedo señaló en entrevista con Radio Universo que aconsejó a Rivas que “cuando uno asume estos cargos, tienes que cambiar tu forma de hablar, de comunicar, de transmitir porque todo lo que tú digas desde ese cargo institucional tiene otra repercusión”.

“Ahora tú eres vicepresidente de la Cámara, no te representas a ti mismo. Yo no me represento a mí mismo ni solo a Democracia Cristiana, represento a todos los colegas que están en ese hemiciclo que piensan muy distinto y tengo que darle garantía a cada uno de ellos de que van a tener el espacio político público para expresarse”, agregó.

Censura a la mesa de la Cámara

Por otro lado, la situación de los dichos del diputado Rivas tensionó el ambiente y provocó que los jefes de bancada elaboraran una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la cual manifiestan su “preocupación” por el asunto.

Sin embargo, la molestia no quedó ahí. En la oposición comenzaron a evaluar la posibilidad de censurar la mesa de la corporación. El Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, fueron más allá y anunciaron la presentación -para este jueves- de la censura.

Ante esta situación, Aedo señaló que “esa censura está presentada bajo apariencia de que es por los dichos de Gaspar Rivas, que obviamente no fueron afortunados y que él salió a aclararlos ayer”.

De esta manera, el diputado señaló que “esto tiene que ver simplemente con la presencia de Karol Cariola (PC) en la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo de fondo y eso obviamente que yo no lo puedo compartir”.