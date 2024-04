A menos de 24 horas de la elección, republicanos y socialcristianos presentan censura a la mesa de la Cámara tras cuestionamiento a Elizalde

Un video de 42 segundos comenzó a ser compartido este martes entre los parlamentarios de derecha a través de los grupos de WhatsApp de las bancadas de diputados. Ahí se veía una entrevista del nuevo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gaspar Rivas (PDG), en la que sostuvo que votó a favor del acuerdo que posicionó a la comunista Karol Cariola (PC) como líder de la testera, luego de que el gobierno -a través del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS)- le ofreciera el cupo de la primera vicepresidencia.

“Entendiendo que el gobierno, el oficialismo, tenía ofrecida una primera vicepresidencia al PDG en el nuevo acuerdo por así decirlo se consideraba una primera vicepresidencia para el PDG. Yo manifesté, al ofrecérseme, dije que ok estoy disponible”, dijo Rivas en la entrevista de Canal 13. Luego se le consultó si había sido Elizalde quien hizo la gestión y agregó: “Sí. El ministro y la subsecretaria (Macarena Lobos)”.

Las declaraciones fueron escalando al punto que, a las 17:30, desde el Congreso Nacional se hizo una puesta en escena de toda la oposición unida -entre ellos Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el Partido Republicano, Amarillos, Demócratas y el Partido Social Cristiano- para criticar lo que consideraron una intromisión del Ejecutivo a la autonomía del Poder Legislativo.

La tensión provocó que los jefes de bancada elaboraran una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la cual manifiestan su “preocupación” por el asunto. Así, alegan que la entrevista de Rivas dejó entrever “intromisión indebida y reñida con los valores democráticos de colaboradores directos del Presidente de la República (...). Vale la pena recordar a S.E. el Presidente de la República el principio de separación de los poderes y particularmente la autonomía constitucional de esta Cámara de Diputados, valores que colisionan frontalmente con las maniobras de intervencionismo desplegadas por los titulares de la Secretaría General de la Presidencia”.

Sin embargo, la molestia no quedó ahí. En la oposición comenzaron a evaluar la posibilidad de censurar la mesa de la corporación. Ya habían algunos que tenían la intención de censurar, si es que Cariola no daba garantías de “ecuanimidad”, pero las declaraciones de Rivas generaron un mayor incentivo. De hecho, el tema fue conversado formalmente en los almuerzos de bancada de este martes en la Cámara. En el de RN, por lo menos, el diagnóstico fue que solamente se impulsaría la medida si es que tenían asegurados los votos.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que analizarán la censura para el futuro, mientras que su par de RN, Ximena Ossandón, recalcó que “vamos a evaluar una censura. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido”.

El RN Frank Sauerbaum dijo que “no han pasado 24 horas y ya han dado una buena razón para ser censurados. El vicepresidente ha declarado que su negociación no fue con los parlamentarios, sino que con el Ejecutivo a través de la subsecretaria Macarena Lobos y del ministro Elizalde, cosa que está absolutamente fuera de lugar y la Cámara no tiene por qué aceptar. Este es un poder autónomo en donde no se acepta la intromisión de otros poderes del Estado. Además, la fragilidad por lo que se triunfó por un voto va a incentivar que permanentemente esté en la discusión la posible censura de la mesa”.

Mientras que el UDI Henry Leal añadió que “la actual mesa es una mesa ilegítima que no representa a las mayorías. Porque un poder del Estado, un ministro intervino abiertamente en otro poder de Estado. Eso es indebido. Yo voy a estar disponible si hay que censurar”.

La oposición en la Cámara. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Actualmente -en el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, en su artículo 27- se establece que se podrá reclamar de la “conducta” de la mesa y que “si se acogiere la reclamación, se producirá de inmediato la vacancia de todos los cargos”. La votación se da por mayoría simple, por lo que en la oposición consideran que podrían tener los votos.

Esto último, debido a que dos diputados que no votaron el lunes -Enrique Lee y Mauricio Ojeda- se abrieron a la censura. El primero lo mencionó a través de una publicación en Facebook, donde afirmó que si la mesa se aparta de la Constitución “seré el primero en pedir su censura”, mientras que Ojeda indicó a La Tercera que “si el gobierno intervino en otro poder del Estado ofreciendo cosas y eso vulnera la autonomía de un poder del Estado como es la Cámara, evidentemente que mi firma está disponible para una censura”.

El Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, por otro lado, fueron más allá y anunciaron la presentación de la censura. “Ante las recientes y graves declaraciones del vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Gaspar Rivas, en las que señala que el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, le ofreció la vicepresidencia, manifestamos nuestro rechazo categórico a estas prácticas que consideramos una intromisión inaceptable del gobierno en el funcionamiento y autonomía del Congreso Nacional”, dice el comunicado que enviaron la tarde de este martes.

Y agrega: “Nos parece un acto que transgrede gravemente los principios republicanos elementales, como lo son la separación y equilibrio de poderes, por ello esta tarde hemos presentado formalmente la censura de la mesa de la Cámara de Diputados, ante el secretario general de la instancia legislativa, pues este tipo de comportamientos socavan la independencia de nuestro rol y destruye las instituciones de la República”.

De todas formas, solo con los votos de republicanos y las socialcristianos -que presentarán su escrito este jueves- no les alcanza para aprobarla.

La ofensiva de la derecha tras la dura derrota que sufrieron en la Cámara, donde por primera vez llegó una parlamentaria comunista a liderar la testera. Este lunes Chile Vamos recriminó al Partido Republicano debido a que el diputado Ojeda -integrante de su comité- se ausentó de votar. Pese a eso, durante el almuerzo de bancada de la UDI se realizaron algunos análisis de que habían aspectos positivos sobre el resultado de la votación.

Por ejemplo, se valoró que se consolidara el entendimiento entre la derecha y el centro político, que la votación fuera estrecha, pues otras veces se había perdido por más votos, que el arribo de Cariola provocaría más alejamiento de sectores de centro con el Partido Comunista, que la llegada de Rivas a la vicepresidencia aumenta las posibilidades de censura, debido a que el diputado es conocido por episodios polémicos. Además, también se analizó que si Cariola tiene una mala gestión, puede terminar afectando al PC.

Rivas intenta aclarar sus dichos y los descargos de Elizalde

Lo cierto es que, cerca de las 17.41, el diputado Rivas subió un video a sus redes sociales, intentando aclarar sus dichos. En el registro audiovisual recalcó que “en ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo. La vicepresidencia del PDG estaba considerada por acuerdo de las bancadas”.

Y agregó: “Mi labor se limitó simplemente a consultarle a la subsecretaria si aquello seguía vigente. Ella me señaló que aquello lo veían las bancadas, pero que ella entendía que la voluntad de dichas bancadas era mantener ese acuerdo de una vicepresidencia”.

Cerca de la misma hora, Elizalde, en entrevista 24 Horas, abordó la acusación inicial de Rivas.

Así, sostuvo que “son las bancadas las que toman las decisiones”, añadiendo que “los propios parlamentarios del oficialismo y de la oposición pidieron que el gobierno jugara un rol. Nosotros podemos facilitar el diálogo. Somos facilitadores, pero la decisión está radicada en la sala y son las bancadas las que se tienen que poner de acuerdo”.

Luego, en un punto de prensa, el titular de la Segpres profundizó en sus dichos y dijo que “el propio diputado ha aclarado sus dichos (...). El gobierno promueve el diálogo con todos los actores. Nuestro principal esfuerzo es construir mayorías para aprobar proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de los chilenos. Hubo un diálogo entre las bancadas oficialistas para mantener la esencia de lo que fue el acuerdo suscrito cuando asumieron los actuales parlamentarios. Eso fue parte de un diálogo democrático. En ese contexto el gobierno ha planteado que vamos a velar por la unidad del oficialismo y que siempre esperamos que los acuerdos suscritos se cumplan”.

Sobre la censura, Elizalde agregó que “hay una obsesión de algunos sectores políticos de llevar al Congreso Nacional a peleas inconducentes que implican una distracción respecto de lo que importa a la ciudadanía y que debilitan la legitimidad y el apoyo social al Parlamento”.

Además, consultado si descartaba haber ofrecido el cargo a Rivas, recalcó que “el propio diputado ha aclarado sus dichos. Por lo tanto, no tengo nada más que agregar”.