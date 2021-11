Boric aborda antigua acusación de acoso: “He hecho en mi vida comentarios machistas que hoy día son inaceptables, pero jamás he acosado a una persona”

Esta semana se instaló en redes sociales una antigua acusación de acoso a Gabriel Boric, abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, que se remonta a supuestos hechos del año 2012, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). La denuncia refiere a acciones que se relacionarían con “miradas lascivas” o “comentarios sexistas”; frente a lo cual, el candidato -que ya había emitido una primera reacción por la nota de El Líbero del pasado miércoles- afirmó estar dispuesto a ser investigado: “Yo no tengo nada que ocultar y, por lo tanto, estoy 100% disponible a todo tipo de investigación”.

“Me he dado cuenta, revisando mi comportamiento, de que he hecho a lo largo de mi vida comentarios machistas que hoy día son inaceptables, jamás he acosado a una persona, puedo dar fe de aquello (...), pero he tenido comentarios machistas que son inaceptables y para poder mejorar uno tiene que ser capaz de reconocer”, manifestó esta mañana Boric al ser consultado en CNN Chile.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio, aseguró que “no hubo ninguna denuncia formal ni en la FECH ni en ninguna parte”, por lo que las acciones no se habrían “expuesto a ningún protocolo”, pero remarcó que “no basta con solamente alegar inocencia”

“Yo no he acosado jamás a nadie e insisto no basta con que solamente yo lo afirme, porque creo que en estos temas que son tan sensibles, uno tiene que siempre darle a la persona que hace una acusación todas las oportunidades y garantías para que pueda expresar su punto de vista y creo que eso hay que cuidarlo”.

Esto sigue la línea de lo anteriormente anunciado por el círculo cercando de Boric a La Tercera, en donde expresaron que no podían “minimizar” esta acusación: “Sería ir totalmente en contra de la lucha feminista desestimar cualquier acusación”.

Por otro lado, el abanderado de Apruebo Dignidad indicó que mantiene “un compromiso de revisión autocrítica permanente” de su “conducta”, “justamente poder encarnar los principios” feministas que “en nuestra campaña defendemos”.

Con respecto a la denuncia, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, aseguró en Radio Universo que van a tomar contacto con la denunciante, al igual que se realiza en otros casos que se dan a conocer públicamente o que los contacten, para ofrecer “todo el apoyo del Estado”.

Finalmente, Boric realizó una autocrítica a “los partidos de izquierda”, porque “históricamente nos demoramos mucho en poder llevar de buena manera todos estos casos, estaba muy naturalizado”.

“Durante mucho tiempo se trataron muy mal los temas, entonces también quienes han sido victimas de algún tipo de acoso, abuso, muchas veces no tenían los incentivos para poder denunciar porque implicaba una revictimización”, agregó.

Destacando que eso sería “utilizado” por “ciertos sectores, la derecha en particular” en redes sociales “con bots cada tres minutos tratando de levantar hashtag o con acusaciones totalmente infundadas”.