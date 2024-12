Boric destaca aprobación de Ministerio de Seguridad y afirma que será implementado en cuatro meses

La mañana de este viernes el Presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo Consejo de Gabinete. En la instancia el Mandatario valoró la reciente aprobación del Ministerio de Seguridad en el Senado. Junto con eso, señaló que espera que la reforma de pensiones llegue a puerto durante el mes de enero.

Desde La Moneda, el Jefe de Estado señaló: “Hemos convocado a este Consejo de Gabinete periódico mensual con el objetivo de reforzar las prioridades de los próximos meses de diciembre, enero y febrero, pero en primer lugar quiero destacar el tremendo logro que hemos tenido en los últimos días, que es después de años y años de discusión, la aprobación del Ministerio de Seguridad”.

“Quiero felicitar a la ministra Tohá y a todo su equipo, porque sé todo lo que hubo que trabajar para eso. Fueron realmente años de discusión. Esta idea me contaba la ministra, que surgió en la época del presidente Lagos. Y son cuestiones que por diferentes motivos cuesta sacar adelante, y algo de lo que he aprendido en este tiempo, y que creo que es importante que todos los tengamos presentes, es que, lo he repetido varias veces, que nosotros pasamos, pero las instituciones quedan”, agregó.

En esa dirección, Boric destacó que “si hay algo importante que estamos haciendo nosotros, en materia de seguridad, por cierto, pero también en otras materias, pero me refiero ahora a materia de seguridad, es legar una mucho mejor institucionalidad para poder enfrentar los desafíos en materia de seguridad que tiene Chile. El Ministerio de Seguridad viene a ser la guinda de la torta de aquello, así que, realmente, felicitaciones”.

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Para cerrar el tema, Boric aseguró que tienen plazos ambiciosos para la implementación del Ministerio. “Tenemos un año y lo vamos a hacer en cuatro meses, si no, un poco menos”, afirmó.

Siguiendo con su alocución, el Presidente marcó la hoja de ruta con las prioridades del gobierno para los próximos meses. En el primer lugar de esa lista, se encuentra la reforma previsional.

“Estamos entrando a una recta final y yo espero que podamos tener luces y llegar a puerto durante el mes de enero. Depende de la voluntad de las dos partes, en este caso de la oposición”, señaló.

En esa línea marcó que “lo importante es no perder de vista que las personas se vean beneficiadas, mejorando significativamente el sistema de pensiones para que este no sea un ráscate con tus propias uñas, sino que incorpore elementos de solidaridad en el sistema. Y en esa línea hemos estado trabajando, y que las pensiones suban ahora”.

En segundo lugar, el Mandatario sostuvo que se han estado preparando “intensamente” para la temporada de incendios. “Es importante jugárnosla en todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir. Lo hemos hecho fortaleciendo el presupuesto de CONAF, en particular el año pasado, de Senapred. Este año hemos incorporado más aviones, hemos incorporado más brigadistas, hemos afinado la colaboración público-privada, pero la prevención es importante y, por lo tanto, les vamos a encargar (a los ministros) que este mes y el mes de enero incorporen siempre dentro de sus pautas actividades vinculadas a la prevención de incendios”, aseguró.