Boric sincera sus razones detrás del indulto a exfrentista: “En el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades”

“Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna), por eso hemos llevado adelante este indulto”, fue la respuesta tajante que dio el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por las razones para darle el beneficio carcelario al exfrentista, quien cumplía una condena de 16 años por el robo a una sucursal bancaria en 2013.

Mateluna, junto a otros doce condenados por delitos del estallido social, fueron indultados el viernes pasado, en una decisión que fue cuestionada por la oposición, al punto que parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli decidieron restarse de la mesa de seguridad, donde se buscaba un acuerdo transversal de reformas para combatir la delincuencia.

Si bien el viernes pasado el mismo Mandatario había dado algunas luces de los argumentos de su decisión (“no son delincuentes”, dijo), en medio de una visita relámpago a Brasil, donde asistió a la asunción de un nuevo período presidencial de Luiz Inacio “Lula” da Silva, volvió a referirse al tema, profundizando sus motivos.

“Ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto de los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto de esto”, dijo.

Esta era la primera vez que Boric admitía abiertamente un cuestionamiento a una de las sentencias que pesaban sobre los indultados.

Si bien Mateluna obedece a un juicio completamente ajeno al estallido social de 2019, su caso coincide con las denuncias de supuestas pruebas falsas que había en los otros doce procesos que salieron a colación con la medida presidencial. No obstante, ayer el Presidente no precisó si en los casos de los otros doce indultados también creía que había irregularidades en los respectivos juicios.

Ante las críticas de la derecha, Boric se limitó a defender que “los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del Presidente de la República” y que “esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo”.

“Lo tratamos de hacer mediante el Senado, en su momento no se pudo, no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, es una decisión que yo he tomado con plena consciencia y con mucha tranquilidad”, añadió.

Además, emplazó a la derecha a volver a sumarse a las conversaciones por una agenda de seguridad. “Quiero decir a quienes pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad por decisiones exclusivas del Presidente de la República, que están completamente equivocados. Los invito a que vuelvan a la mesa, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas”.

“Acá hay una agenda sólida en seguridad. Yo invito a la oposición a que las peleas chicas no las dejemos para las cosas que son tan relevantes para la ciudadanía. Si quieren hacer gallitos políticos, los insto a que no sea a través de la discusión de seguridad que es tan prioritaria, y nosotros como gobierno así lo asumimos y en esa línea vamos a seguir trabajando con quienes quieran y tengan la voluntad de concurrir”.

A pesar de la molestia que causó en la oposición la decisión del Presidente, esta semana el gobierno intentará retomar su agenda legislativa.

De hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue una de las principales damnificadas con la señal de molestia que acordó la derecha, igualmente concurrirá al Congreso para continuar bregando por su agenda legislativa.

Junto a la titular de Defensa, Maya Fernández, Tohá asistirá este martes a la Comisión de Constitución del Senado para exponer las indicaciones recientemente ingresadas por La Moneda al proyecto que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas.

Una de las apuestas del gobierno es que en esta reforma, las FF.AA. puedan colaborar en tareas de control fronterizo, que es una de las principales demandas de parlamentarios del norte, que se vienen quejando insistentemente en sesiones del Congreso por la crisis migratoria.