“No son delincuentes”: Boric defiende indulto a condenados en el marco del estallido y admite que fue una “decisión difícil”

“Fue una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso y yo cumplo mis compromisos”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric defendió su decisión de indultar a doce personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019, lista a la que se suma el otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas. Una determinación -adelantada por La Tercera- que se dio a conocer pasado mediodía.

Desde Valparaíso, minutos antes de liderar un gabinete regional para abordar los avances tras los incendios que afectaron a la región, el jefe de Estado admitió que se trató de una difícil decisión y de un compromiso personal. También, reconoció que sabía que era una determinación que provocaría reacciones.

“Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estar heridas, vivimos un proceso que fue tremendamente complejo en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”, expresó.

También, se refirió a la equivocación del Ministerio de Justicia en la nómina de quienes accedieron a este beneficio. El listado inicial que publicó Presidencia comprendía a once personas beneficiadas. Sin embargo, el original está compuesto por trece. El error fue admitido por la cartera liderada por la ministra Marcela Ríos y lo atribuyeron a la Unidad de Comunicaciones.

“En el primer comunicado que se emitió hubo dos que no sé porqué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente”, declaró al respecto Boric.

En la ocasión también planteó que como Presidente de la República buscará hacerse cargo de las demandas de fondo del estallido social. “Esto no está resuelto”, subrayó, y aseguró que “la injusticia y la desigualdad siguen presentes en Chile”.

En esa línea, comentó que como gobierno están “preocupados porque haya justicia, porque siempre haya verdad, que siempre haya reparación, y también porque haya reencuentro entre los chilenos y chilenas”.

“Acá no se trata de profundizar las divisiones, no tengo interés como Presidente de la República en pelear con nadie, ni menos en polarizar, me interesa que nos volvamos a encontrar”, recalcó.

El llamado a la oposición

La decisión de otorgar indultos generó revuelo, especialmente en la oposición. De hecho, Chile Vamos y Republicanos se restaron de manera indefinida de la mesa de diálogo para un acuerdo nacional de seguridad.

Desde Renovación Nacional (RN), además, anunciaron que impulsarán una acusación constitucional en contra la ministra Ríos por el error en la nómina de indultos, mientras que la UDI exigió su renuncia inmediata del cargo.

“Sabía que esto evidentemente iba a generar reacciones. Lo que yo le pido a la oposición es que en temas, por ejemplo, en cómo enfrentamos la delincuencia en nuestro país pongamos a la gente por delante de las disputas políticas que podamos tener”, señaló Boric.

“Y acá tenemos una tremenda tarea. Estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo importante en materia de seguridad”, agregó, y advirtió que “nosotros vamos a implementar la agenda de seguridad con todos los que quieran sumarse”.

“Espero que la oposición se sume a ello y los convoco. No quiero entrar en polémicas por esto, creo que lo importante es que pongamos por encima las prioridades de los chilenos y chilenas”, enfatizó el jefe de Estado.

El Presidente, en tanto, aseguró que los parlamentarios tienen el legítimo derecho a presentar una acusación constitucional contra la titular de Justicia, en caso de estimarlo necesario.

“Es parte de las herramientas constitucionales a la cual la oposición y los parlamentarios tienen acceso. Nosotros siendo oposición también la ejercimos, sería hipócrita de mi parte decir que esto es algo que no pueden hacer. Si consideran que se ha vulnerado la Constitución están en el legítimo derecho de plantearlo y nosotros defenderemos nuestra posición como gobierno en la instancia que corresponde, que es el Parlamento”, puntualizó.

Y agregó que “en esto desdramatizo que las instituciones funcionen. Lo que es importante es que las peleas y las disputas políticas no nos impidan trabajar por el bien de los chilenos y chilenas”.