Boric y emplazamiento del PC por dichos sobre rol de Jadue en su campaña: “Lo que importa son los problemas de la gente. No tengo tiempo para peleas políticas”

Esta mañana el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue a la comuna de La Pintana a fin de reunirse con la alcaldesa Claudia Pizarro (DC), dirigentes de comités de seguridad de la comuna y familias víctimas de delitos, para presentar sus propuestas en materia de seguridad.

En la ocasión, fue consultado por la molestia que generó en el PC su declaración en el matinal de CHV el día previo, donde aseguró que su apuesta es la “transversalidad” y que Daniel Jadue (alcalde de Recoleta y a quien Boric venció en la primaria) “colaborará en esa línea desde el municipio de Recoleta”.

El PC ese día emplazó a su candidato a dar explicaciones por sus dichos sobre Jadue, a lo que se sumó que el propio alcalde señaló “la transversalidad incluye al PC y todos sus militantes, que han aportado con fuerza y real compromiso a esta importante votación de Apruebo Dignidad”.

En medio de la polémica, hoy el candidato respondió, afirmando que “no tiene tiempo para peleas políticas”.

“Quiero ser muy claro en esto: no hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos. Lo que importan son los problemas de la gente. No tengo tiempo para peleas políticas. Daniel está haciendo su pega desde Recoleta, la hace muy bien, y no me cabe duda de que lo va seguir haciendo”, sentenció al respecto.

En la misma línea, el diputado comunista t recién electo senador, Daniel Núñez, aseguró esta mañana en conversación con Radio Universo que “esa polémica fue aclarada”.

“La relación entre el PC, Apruebo Dignidad y Boric, es un punto políticamente resuelto. Somos un conglomerado, trabajamos juntos las listas parlamentarias, el PC tuvo un buen resultado, nos integramos al comando (de Boric) con figuras de primera línea, y acordamos un programa que compartimos. Tengo que ser franco y decir que es una polémica artificial”, dijo Núñez.

“Ahora, si me dices que un término o expresión que usó Gabriel pudo molestar o no, obviamente hay sensibilidades porque somos personas, pero eso yo creo que es parte de la democracia. Yo sí creo que, tanto en el pacto en general, como los partidos, Daniel y Gabriel, tenemos que cuidar las formas y congeniar un clima de armonía. Las polémicas públicas no ayudan”, cerró sobre esta situación.

Menos de 24 horas habían transcurrido desde que los resultados mostraban claramente a los dos candidatos que diputarán la segunda vuelta presidencial: José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) con un 27%, y Boric (Apruebo Dignidad) con un 25%, se enfrentarán nuevamente el 19 de diciembre.