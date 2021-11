PC emplaza a Gabriel Boric a dar explicaciones por críticas a Daniel Jadue

El Partido Comunista (PC) emplazó a su candidato presidencial, Gabriel Boric, a dar explicaciones tras las críticas que realizó esta jornada al alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue.

Durante la mañana, el diputado por Magallanes y abanderado de Apruebo Dignidad fue consultado en Contigo en la Mañana de CHV sobre si Jadue cumpliría algún rol en su eventual gobierno. “Daniel está bien en el municipio y se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí yo no tengo ninguna duda que Daniel va a colaborar en esa línea desde la Municipalidad de Recoleta”, aseguró.

Palabras que no cayeron nada de bien en la tienda liderada por Guillermo Teillier. Y así lo hicieron ver a través de las redes sociales oficiales del partido, criticando justamente la alusión de Boric a la “transversalidad”.

“Creemos que quien fue nuestro candidato puede colaborar desde Recoleta; en cualquier lugar y con transversalidad. La alusión a una supuesta ‘no transversalidad’ merece una explicación a nuestro partido”, escribieron en Twitter.

Minutos antes, en tanto, el mismo Jadue -en la misma red social- abordó los cuestionamientos en su contra y aseguró: “Con mucha fraternidad: En estos minutos es imprescindible la humildad y la unidad verdadera. La transversalidad incluye al PC y todos sus militantes, que han aportado con fuerza y real compromiso a esta importante votación de Apruebo Dignidad”.

Esta es la segunda desavenencia pública entre Boric y el PC en menos de 10 días. El pasado 12 de noviembre, ambas colectividades habían mostrado diferencias después de que desde el PC surgiera un comunicado donde respaldaron el proceso eleccionario donde Daniel Ortega se declaró ganador para mantenerse en el poder por un quinto período consecutivo.

Horas después de conocida esa comunicación, Boric hizo un punto de prensa donde cuestionó el escrito: “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”. Y en ese sentido emplazó al PC a retractarse.

Sus palabras motivaron a que una serie de figuras comunistas, como Camila Vallejo o Karol Cariola, salieran a desmarcarse del texto y a asegurar que dicha declaración no había sido “consensuada” al interior de la tienda.

Jadue: “Vamos a tener que estar más en la calle y menos en los debates”

Por otro lado, durante la mañana, el jefe comunal de Recoleta, abordó los resultados de los comicios del domingo, donde Boric pasó a segunda vuelta (25,83%), pero quedó detrás del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (27,91%).

En ese sentido, Jadue hizo un análisis del trabajo que, a su juicio, se debe hacer de cara al balotaje del 19 de diciembre.

“Vamos a tener que hacer algunos cambios en la estrategia, que son fundamentales para poder entender que necesitamos llegar al mundo que queremos representar, y no disputar al mundo que hoy está evaluando si quiere que lo representemos o no”, declaró Jadue en conversación con Radio Futuro.

“El programa nuestro tiene un destinatario y ese tiene que ser el principal objeto a buscar. Ahí puede haber efectivamente un poco de cambio en la estrategia que vamos a tener que analizar, estar más en la calle y menos en los debates”, agregó.

Anteriormente Jadue ya había abordado aspectos del programa de gobierno del diputado por Magallanes. Durante la primera vuelta había advertido que si Boric se torcía “un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”.

Horas después de las palabras del jefe comunal, Boric, en una actividad en Valparaíso, tomó el guante y llamó a sus adherentes a salir a terreno y llevar el mensaje de su campaña “donde no hemos logrado llegar con la calma y la templanza que se requiere”.

“Tenemos que llegar a los sectores lugares, tenemos que llegar a todas las regiones donde nuestro mensaje no ha sido escuchado, donde no hemos logrado llegar con la calma y la templanza que se requiere. Tenemos cosas que cambiar, tenemos autocrítica que hacer. Porque acá el que se duerme en los laureles o los que son autocomplacientes no nos sirven”, indicó Boric.