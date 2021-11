Boric pone énfasis en la seguridad desde La Pintana: “Nos bajamos del árbol y estamos en los territorios”

Esta mañana el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue a la comuna de La Pintana a fin de reunirse con la alcaldesa Claudia Pizarro (DC), dirigentes de comités de seguridad de la comuna y familias víctimas de delitos, para presentar sus propuestas en materia de seguridad.

Un cambio de enfoque en su campaña que, previo a la primaria vuelta, estuvo centrada en temas como pensiones, salud, cuidado del medioambiente, agenda de género, entre otros temas. “El tema de la seguridad durante mucho tiempo ha sido ajeno a las fuerzas progresistas y no se hizo cargo de aquello. Nos debemos a las necesidad de hoy, dar certezas y seguridad, por lo que es prioridad en nuestra campaña”, dijo Boric.

“Esto para mí es un compromiso, no es una cuestión de interés electoral, se requiere para un Chile justo. Nos bajamos del árbol y estamos en los territorios, estamos con los vecinos y vecinas, chilenos y chilenas que quieren seguridad, quieren justicia para vivir en paz. Pueden confiar en nosotros”, aseguró el diputado por Magallanes.

“Tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, la delincuencia, para recuperar los espacios públicos con seguridad, control estricto de armas y municiones, fuegos artificiales, redistribuir dotación de Carabineros. Necesitamos más y lo haremos con justicia territorial, vamos a apoyar a las víctimas de la delincuencia, quienes nos han presentado sus demandas”, añadió el candidato respaldado por el FA y el PC.

Por su parte, la edil demócrata cristiana manifestó su apoyo a la candidatura del parlamentario haciendo hincapié en que se responda a las necesidades de los vecinos y vecinas. “Estoy con Boric porque antes vivíamos en dictadura, y para mí son primordiales el derecho a la libertad de expresión, la filiación de los hijos, los derechos de las mujeres. (A Boric) Queremos que escuches el dolor de La Pintana y abordar cómo podemos pasar de ese dolor para avanzar y creer. Hoy queremos creer en ti, porque otro candidato es mucho más lejano”, dijo Claudia Pizarro.

Un giro en la estrategia

Gabriel Boric reiteró que buscan convocar y conversar “con todos” para llevar adelante un proyecto de transformaciones, de allí que aseguró que incorporarán propuestas de otros programas.

“Hoy día tenemos el deber de abrir y convocar, con un proyecto en positivo. Ahí debemos incorporar las buenas propuestas vengan de donde vengan. El control de armas de Yasna Provoste, las propuestas de Narváez, lo que tenga que plantear Marco Enríquez-Ominami, o los votantes de Parisi que se cansaron de la política. (...) Vamos a hablar con todos los necesarios, y nuestro programa está abierto a incorporar propuestas”, declaró Boric.

Consultado por la molestia que generó en el PC sus dichos en el matinal de CHV, donde aseguró que su apuesta es la “transversalidad” y que Daniel Jadue “colaborará en esa línea desde el municipio de Recoleta”; el candidato de Apruebo Dignidad afirmó que “no tiene tiempo para peleas políticas”.

“Quiero ser muy claro en esto: no hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos. Lo que importa son los problemas de la gente. No tengo tiempo para peleas políticas. Daniel está haciendo su pega desde Recoleta, la hace muy bien, y no me cabe duda de que lo va seguir haciendo”, sentenció al respecto.

En la misma línea, el diputado comunista recién electo senador, Daniel Núñez, aseguró que “esa polémica fue aclarada”.

”La relación entre el PC, Apruebo Dignidad y Boric, es un punto políticamente resuelto. Somos un conglomerado, trabajamos juntos las listas parlamentarias, el PC tuvo un buen resultado, nos integramos al comando (de Boric) con figuras de primera línea, y acordamos un programa que compartimos. Tengo que ser franco y decir que es una polémica artificial”, dijo Núñez.

“Ahora, si me dices que un término o expresión que usó Gabriel pudo molestar o no, obviamente hay sensibilidades porque somos personas, pero eso yo creo que es parte de la democracia. Yo sí creo que -tanto en el pacto en general, como los partidos, Daniel y Gabriel- tenemos que cuidar las formas y congeniar un clima de armonía. Las polémicas públicas no ayudan”, cerró sobre esta situación.