Cámara sortea a los primeros 78 diputados que se deberán realizar el test de droga

De manera electrónica, a través de un sistema aleatorio que dividió a los 155 diputados en dos grupos, se llevó a cabo este miércoles el primer sorteo para la realización obligatoria del test de drogas por parte de los parlamentarios.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara, Raúl Soto, quien reveló que fue uno de los 78 elegidos para aplicarse el test de pelo. “Se ha establecido un plazo que es entre el 22 y 30 de agosto para que los diputados vayan al laboratorio de la Universidad de Chile a realizarse este test”, indicó. E informó que “el laboratorio se demora al rededor de entre 10 a 15 días para tener los resultados”.

Además, Soto explicó que a finales de septiembre deberán aplicarse la prueba los diputados restantes, así que “dentro del plazo máximo de dos meses todos los parlamentarios tendrán que someterse a este test de droga”.

Fue el 13 de julio pasado que la Cámara de Diputados aprobó la realización del examen a sus legisladores. Fue en dicha oportunidad que se estableció que los resultados serían públicos y, en caso de dar positivo, se podría levantar el secreto bancario. En caso de que hayan movimientos de dinero que no puedan justificar, dichos antecedentes se podrán enviar al Ministerio Público.

Más tarde, tras la realización del reglamento específico respecto a la normativa, se estableció que la prueba será semestral y que, el sorteo, comprenderá a todos los diputados, sin excepción. Además, si bien no todos los parlamentarios de la Cámara Baja se testearán cada seis meses, sí tendrán que someterse al control al menos dos veces durante sus cuatro años de ejercicio.

La previa al sorteo no estuvo exenta de polémicas y cuestionamientos. Esto debido a que algunos legisladores prefirieron trasparentar a la opinión pública que eran consumidores de algunas sustancias ilícitas, como la marihuana.

Fue así como el 30 de julio pasado, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez reveló consumir dicha droga: “No me abastezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, indicó en dicha oportunidad.

Más tarde se sumó la diputada Ana María Gazmuri, reconocida activista por el consumo libre de la cannabis, quien también dio cuenta de que consumía droga y evaluó la presentación de acciones legales para evitar el test.

“Yo también fumo, no me avergüenzo, y cultivo mis plantas para no alimentar las arcas del narcotráfico”, indicó en entrevista con La Tercera.

La aplicación del test de droga y el hecho de que los resultados fuesen públicos también generó reparos por parte del gobierno. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó un día después de aprobado el proyecto, que “yo opino que hacer público exámenes, condiciones de salud, no contribuye a la salud en Chile, y da una señal equívoca con respecto al espíritu de la Ley de Deberes y Derechos y de lo que nosotros queremos instalar en relación a una salud inspirada en los derechos de las personas”.

Reacciones

El sorteo no dejó indiferente a los parlamentarios. Algunos valoraron ser elegidos, otros, en tanto, que se ofrecieron voluntarios no quedaron en el listado de los 78 electos.

Uno de ellos fue Alejandro Bernales (PL): “Me ofrecí como voluntario pero ni aquello ni el sorteo me favoreció”, dando cuenta de la imagen de sus pares que sí deberán realizarse el test.

Quien también salió sorteado fue el representante del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, quien comunicó que ”acabo de salir sorteado para el Test de Drogas en la Cámara de Diputados. Le pido a la extrema izquierda que asistan y no hagan la cimarra. Espero verlos en el Laboratorio de la U de Chile entre el 22 y el 30 de agosto”.

Revisa el listado de los elegidos:

1 - Cosme Mellado Pino

2 - Luis Alberto Cuello Peña y Lillo

3 - Felipe Camaño Cárdenas

4 - Daniel Melo Contreras

5 - Boris Barrera Moreno

6 - Carlos Bianchi Chelech

7 - Clara Sagardia Cabezas

8 - Harry Jürgensen Rundshagen

9 - Jorge Rathgeb Schifferli

10 - Cristián Tapia Ramos

11 - Camila Flores Oporto

12 - Diego Schalper Sepúlveda

13 - Jaime Sáez Quiroz

14 - Maite Orsini Pascal

15 - Rubén Darío Oyarzo Figueroa

16 - Carolina Marzán Pinto

17 - Gonzalo Winter Etcheberry

18 - José Miguel Castro Bascuñán

19 - Catalina Del Real Mihovilovic

20 - Bernardo Berger Fett

21 - Marta Bravo Salinas

22 - Leonidas Romero Sáez

23 - Daniel Lilayu Vivanco

24 - Nathalie Castillo Rojas

25 - Sara Concha Smith

26 - Tomás De Rementería Venegas

27 - José Carlos Meza Pereira

28 - Patricio Rosas Barrientos

29 - Jorge Brito Hasbún

30 - Juan Irarrázaval Rossel

31 - Francisco Undurraga Gazitúa

32 - Raúl Leiva Carvajal

33 - Eduardo Durán Salinas

34 - René Alinco Bustos

35 - Marcela Riquelme Aliaga

36 - Cristóbal Urruticoechea Ríos

37 - Natalia Romero Talguia

38 - Leonardo Soto Ferrada

39 - Henry Leal Bizama

40 - Christian Matheson Villán

41 - Sofía Cid Versalovic

42 - Camila Rojas Valderrama

43 - Marco Antonio Sulantay Olivares

44 - Danisa Astudillo Peiretti

45 - Mónica Arce Castro

46 - Gonzalo De la Carrera Correa

47 - Consuelo Veloso Ávila

48 - Emilia Schneider Videla

49 - Jaime Mulet Martínez

50 - Jorge Guzmán Zepeda

51 - Cristián Araya Lerdo de Tejada

52 - Tomás Hirsch Goldschmidt

53 - Marisela Santibáñez Novoa

54 - Lorena Pizarro Sierra

55 - Joaquín Lavín León

56 - Alejandra Placencia Cabello

57 - Hugo Rey Martínez

58 - Gael Yeomans Araya

59 - Jorge Durán Espinoza

60 - Agustín Romero Leiva

61 - Cristhian Moreira Barros

62 - Eric Aedo Jeldres

63 - Juan Antonio Coloma Álamos

64 - Marta González Olea

65 - Sebastián Videla Castillo

66 - Juan Santana Castillo

67 - Vlado Mirosevic Verdugo

68 - Francisco Pulgar Castillo

69 - Hotuiti Teao Drago

70 - Hernán Palma Pérez

71 - Ximena Ossandón Irarrázabal

72 - María Francisca Bello Campos

73 - Catalina Pérez Salinas

74 - Guillermo Ramírez Diez

75 - Raúl Soto Mardones

76 - Andrés Giordano Salazar

77 - Daniela Serrano Salazar

78 - Diego Ibáñez Cotroneo