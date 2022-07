“Da una señal equívoca respecto a la Ley de Derechos del paciente”: ministra Yarza rechaza que resultados de test de droga a diputados sean públicos

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el reglamento para aplicar un test de drogas a sus integrantes. Dentro de los principales aspectos de la iniciativa están que todos los legisladores deberán realizarse la prueba dentro de 30 días después de que la normativa sea publicada en el diario oficial y, además, que los resultados serán públicos.

Justamente este segundo punto fue uno de los más debatidos en sala, ya que en la Comisión de Constitución se había rechazado la publicidad del examen, pero una indicación del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) repuso la indicación en el hemiciclo y finalmente se terminó aprobado.

Es así como consultada este jueves la ministra de Salud, María Begoña Yarza por este punto, aseguró que era una señal equivoca respecto a la Ley de Derechos y Deberes del paciente que protege la difusión de datos médicos de los pacientes.

“Me parece que hemos construido una institucionalidad que protege la privacidad de los pacientes y de las personas”, comenzó diciendo la secretaria de Estado.

La titular de Salud agregó que “a mi me parece que no hay ninguna condición para que eso se fragilice” y complementó con que “yo opino que hacer publico exámenes, condiciones de salud, no contribuye a la salud en Chile, y da una señal equívoca con respecto al espíritu de la Ley de Deberes y Derechos y de lo que nosotros queremos instalar en relación a una salud inspirada en los derechos de las personas”.

