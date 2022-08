Fiestas Patrias: fondas del Parque O’Higgins se realizarán del 15 al 19 de septiembre con aforo de 10 mil personas

A un mes de las Fiestas Patrias, la alcaldesa Irací Hassler encabezó el lanzamiento oficial de las Fondas Santiago 2022 del Parque O’Higgins, en una ceremonia realizada esta mañana en la Plaza Jardín del Tíbet del parque.

Luego de dos años de receso por la pandemia, las tradicionales fondas regresan en un formato de cinco días -del jueves 15 al lunes 19 de septiembre- y manteniendo restricciones sanitarias como la exigencia del pase de movilidad y la disposición de un aforo máximo de 10 mil personas.

“Es un gusto poder darles la bienvenida al Parque O’Higgins, pulmón verde de la Región Metropolitana, para poder realizar un evento tan significativo, que tiene que ver con la tradición y la historia de nuestro país. Hace ya más de 150 años que se realizaron las primeras fondas en el Parque O’Higgins, las primeras ramadas y hoy día estamos retomando una tradición que es fundamental”, sostuvo la jefa comunal.

El lanzamiento consideró presentaciones musicales de La Sonora de Tommy Rey y el grupo Las Torcazas y contó con la participación de la cantante María Esther Zamora, vocera oficial de las Fondas Parque O’Higgins 2022, representantes de los fonderos y autoridades y concejales de la comuna.

“Buenos precios”

La organización del evento este año no ha estado exenta de polémica. A principios de agosto la Agrupación de Fonderos Históricos del Parque O’Higgins, liderada por Nelson Grez, realizó una manifestación en las afueras del municipio y acusó cláusulas “abusivas y desfavorables” en la licitación de los espacios del evento, cuestionando que los valores no consideraban la actual situación económica. A los pocos días, otro grupo denominado Fonderos Unidos, informó que declinaba su participación por esas razones.

Berta Brito, la dueña de la tradicional fonda La Grandiosa Bertita, confirmó su participación y abordó la polémica.

“No podemos obligar a otras personas que no quieren trabajar porque no les alcanza el dinero. Yo no lo sé. Los respeto mucho, pero yo soy fondera y voy a ser fondera toda mi vida y voy a trabajar igual toda mi vida y con buenos precios, no los precios que han dado”, afirmó. La fondera aseguró que, por ejemplo, el anticucho en su local tendrá un valor de $ 6.000.

Serán cinco días de festejos, pero además, el miércoles 14 de septiembre se va a dar el puntapié inicial a los festejos con una ceremonia de inauguración a la que está invitado el Presidente Gabriel Boric.

Seguridad

El evento considera un retén de Carabineros al interior del parque. Asimismo se realizó una coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana para orientar el trabajo en seguridad tanto al interior como en el espacio aledaño.

Se dispuso también de apoyo de los equipos municipales de seguridad comunitaria que estarán desplegados en el recinto y en los barrios de la comuna durante las celebraciones.

“Espero que sean fiestas que la ciudadanía disfrute, que puedan comer, que pueda compartir, que pueda bailar y que pueda sobre todo encontrarse, este va a ser un espacio de reencuentro como país y que creo que es clave después de dos años”, destacó la alcaldesa.

Las entradas se ponen a la venta esta jornada con un valor inicial de $ 5.000 y de $ 7.000 el mismo día.