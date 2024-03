Canciller Van Klaveren y ministra Fernández abordan la posibilidad de un eventual cambio de gabinete

En las últimas horas, y acorde con el inicio del tercer año del gobierno de Gabriel Boric, algunos parlamentarios de oposición y oficialistas han destacado la necesidad de que el mandatario realice modificaciones en su gabinete.

Así lo expresó, por ejemplo, el timonel de la UDI, senador Javier Macaya, quien indicó que “ojalá cambien el equipo a ver si cambia cómo están jugando el partido”, al igual que su par socialista, Juan Luis Castro, quien sostuvo que “con el desgaste de algunos, la invisibilidad de otros o los problemas de gestión, parece necesario dar el paso de un cambio de gabinete”.

Ante esto, y tras participar de la sesión secreta de la comisión de RR.EE. de la Cámara por los problemas con Israel, el canciller Alberto van Klaveren fue consultado por el impasse con la nación hebrea, registrada tras su exclusión de la FIDAE 2024, y si, en este sentido, ha pensado en renunciar a su cargo.

“La respuesta respecto de mi renuncia es obvia, sigo aquí ejerciendo plenamente mis competencias como ministro de Relaciones Exteriores y seguiré mientras cuente con la confianza del Presidente, que me designó, y la verdad es que sigo muy activo. Y si se considera que he estado silencioso, quiero recordar que como canciller me tengo que relacionar con otros países, con otros cancilleres, tengo una actividad muy intensa”, destacó el canciller.

En la misma ocasión, la ministra de Defensa, Maya Fernández, fue objeto de una consulta similar por parte de la prensa.

Al respecto, la secretaria de Estado indicó que “yo no me sentí emplazada por el presidente de la UDI, a quien conozco en el Congreso. Yo estoy acá en este cargo, tal como lo planteó el canciller, mientras tenga la confianza del Presidente. Y por tanto, es la única persona que puede tomar una decisión, no me gustaría hablar por otros, es una materia que sólo le corresponde al Presidente de la República”, destacó.