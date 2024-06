Las opciones de Netanyahu tras la disolución del gabinete de guerra en Israel

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó el lunes a sus ministros que disolverá el gabinete de guerra tras las renuncias de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del gobierno por sus desacuerdos sobre el manejo de la guerra en Gaza.

Los dos exjefes militares eran considerados como las voces de moderación al interior del gabinete de cinco miembros, que se formó después del ataque liderado por Hamas a Israel, el 7 de octubre pasado.

Las decisiones sensibles ahora serán manejadas por un foro de consulta más pequeño, mientras que algunas cuestiones previamente discutidas por el gabinete de guerra se transferirán al gabinete de seguridad más amplio, indicó el diario Haaretz.

Se espera que el foro de consulta limitado incluya a los miembros y funcionarios restantes del gabinete de guerra como el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el ministro de Asuntos Estratégicos y confidente de Netanyahu, Ron Dermer; el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi; y el líder delpartido Shas, Aryeh Deri, quien fue destituido de su puesto ministerial debido a condenas penales y hasta ahora se ha desempeñado como observador en el gabinete de guerra, indicó el periódico israelí.

Una mujer pasa junto a una pancarta de campaña electoral con imágenes de Benny Gantz y Benjamin Netanyahu, antes de los comicios del 23 de marzo, en Tel Aviv, el 14 de marzo de 2021. Foto: Reuters

Un funcionario israelí, que conversó con The New York Times, sugirió que la decisión de Netanyahu de disolver el organismo -comunicada a los ministros en una reunión más amplia del gabinete el domingo- fue en gran medida simbólica dado que Gantz y Eisenkot ya habían renunciado.

Desde la salida de ambos, las discusiones sobre la guerra han sido impulsadas por Netanyahu junto con su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y asesores cercanos, dijo el funcionario.

La disolución del gabinete de guerra formaliza ese proceso y también puede desactivar los reclamos de los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu, que podrían haber tenido la esperanza de ocupar los puestos de Gantz y Eisenkot, indicó el diario.

Según Eisenkot, la influencia de uno de esos líderes de extrema derecha, como Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, había estado presente durante mucho tiempo en las discusiones del gabinete de guerra. Después de que Gantz renunciara, Ben-Gvir exigió inmediatamente unirse al grupo y escribió en X que “ya era hora de tomar decisiones valientes, lograr una verdadera disuasión y brindar verdadera seguridad a los residentes del sur, el norte y todo Israel”.

Los medios de comunicación israelíes informaron el lunes que la decisión de Netanyahu de disolver el gabinete de guerra fue una respuesta directa a esa demanda.

El ministro israelí Benny Gantz se dirige a los medios de comunicación después de que expiró su ultimátum para retirar a su partido centrista del gobierno de emergencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en Ramat Gan, el 9 de junio de 2024. Foto: Reuters

“En la práctica, no hay ningún cambio sustancial en el proceso de toma de decisiones, pero el anuncio de Netanyahu de disolver el gabinete de guerra permite a Ben-Gvir dar un paso atrás y no insistir en ser parte del limitado foro de toma de decisiones”, señaló The New York Times.

“El gabinete de guerra fue una creación de los acuerdos de coalición con el Partido de la Unión Nacional para garantizar que sus ministros tuvieran influencia en la toma de decisiones y excluir a los ministros extremistas”, dijo una fuente política a Haaretz. “Durante los meses de guerra, Netanyahu mantuvo repetidamente consultas sobre seguridad en otros foros limitados, que incluían al ministro de Defensa y otras partes relevantes. Esto continuará también ahora”, agregó.

A juicio del diario británico The Guardian, las medidas de Netanyahu sugieren una creciente confianza ya que los números de las encuestas del primer ministro han mejorado desde la salida de Gantz, lo que ha provocado que los índices de este último en los sondeos disminuyan notablemente.

Si bien Netanyahu había estado bajo presión por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para mantener el gabinete de guerra, que era visto como un foro más moderado, algunos analistas vieron que la medida preservaba el deseo del primer ministro israelí de continuar con el conflicto, incluso cuando dejó de lado a Ben-Gvir y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El pequeño gabinete de guerra había sido fuente de fricciones entre Netanyahu y otros miembros, incluso por la cuestión de los rehenes en manos de Hamas y otros grupos en Gaza.

Un convoy militar israelí se mueve dentro de la Franja de Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, el 17 de junio de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, el gabinete de guerra también había trabajado con eficacia, reuniéndose numerosas veces desde el sorpresivo ataque de Hamas.

Por otro lado, los grupos que se oponen al liderazgo de la guerra por parte de Netanyahu han iniciado una semana de manifestaciones diarias para pedir un alto el fuego, un acuerdo para garantizar la liberación de rehenes y elecciones.

Aunque las manifestaciones contra el primer ministro durante la guerra aún no han alcanzado la escala de las protestas anteriores a la guerra, la manifestación semanal del sábado en Tel Aviv atrajo a más gente de lo habitual. Los asistentes a la manifestación escucharon un mensaje grabado del rehén recientemente rescatado Andrey Kozlov, quien pidió al gobierno que llegara a un acuerdo para garantizar la liberación de los cautivos restantes.

“Casi todos los sábados por la noche (sus captores en Gaza) nos mostraban manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén. No conté cuántas personas había allí, pero vimos muchas”, dijo Kozlov, consignado por The Guardian.

En tanto, el mediador de la Casa Blanca para el conflicto entre Israel y Libano, Amos Hochstein, se reunió este lunes con Netanyahu, los miembros del gabinete y la oposición, en un esfuerzo por avanzar en una resolución diplomática con Hezbolá, la milicia chiita libanesa, apoyada por Irán.

El general Efraim Sneh, exviceministro de Defensa, dijo a The Washington Post que Israel ha logrado sus objetivos militares de degradar la mayoría de las capacidades de Hamas y puede darse el lujo de declarar el fin de la guerra en Gaza, recuperar a los rehenes y redirigir su atención a distanciando a las fuerzas de Hezbolá de su frontera norte.

El humo se eleva tras los ataques israelíes durante una operación militar israelí en Rafah, visto desde Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de mayo de 2024. Foto: Reuters

“Israel se encuentra en una situación inaceptable, en la que una gran parte del país ha quedado desierta”, afirmó Sneh. Añadió que, mientras “las fuerzas de Israel están escasas entre Gaza y la frontera libanesa”, los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu están exacerbando la situación al bloquear la entrada a Israel de cientos de miles de jornaleros palestinos y promulgar medidas punitivas contra Cisjordania.

En el plano militar, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se están acercando a una guerra mayor con Hezbolá, dijo el domingo el contralmirante Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí, en un mensaje de video. “La creciente agresión de Hezbolá nos está llevando al borde de lo que podría ser una escalada más amplia, una que podría tener consecuencias devastadoras para Líbano y toda la región”, advirtió Hagari.

En tanto, los combates han continuado en Rafah y el sur de Gaza un día después de que las fuerzas israelíes anunciaran una pausa diaria de 11 horas en las operaciones a lo largo de un corredor de ayuda en la región, dijo el lunes a Reuters el comisionado general de la UNRWA, la principal organización que entrega ayuda humanitaria a Gaza, Philippe Lazzarini.

“Por el momento, no veo nada que pueda considerarse una pausa”, comentó Lazzarini a la agencia de noticias. Un portavoz de las FDI dijo en un comunicado el lunes que el Ejército había detenido los combates en la ruta de ayuda entre las 8 a.m. y las 7 p.m. pero continuaba sus operaciones en otras partes del sur de Gaza.