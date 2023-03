Comisión de la Cámara fusiona leyes Retamal y Naín y Ejecutivo incorporará al primer proyecto reglamentación de uso de fuerza para Carabineros

La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados despachó a Sala este lunes el proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos en contra de las policías conocido como Ley Naín, que debe su nombre al cabo Eugenio Naín, abatido por encapuchados en una emboscada en octubre de 2020 en La Araucanía.

En el debate, parlamentarios de oposición incluyeron, a través de indicaciones, el contenido del proyecto refundido que fortalece su trabajo e incluye la legítima defensa privilegiada, en las actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. Se trata de la llamada Ley Retamal, una iniciativa que nació tras la conmoción y el amplio rechazo generados por el fallecimiento del suboficial mayor de Carabineros Carlos Retamal, quien fue brutalmente agredido mientras fiscalizaba una carrera clandestina de automóviles en San Antonio, en octubre de 2022.

Se trató de una movida que disgustó al Ejecutivo.

Desde Chile Vamos, explicaron que la decisión de fusionar las propuestas fue para apurar el trámite legislativo porque el Ejecutivo no dispuso urgencia para que fuera analizado en breve y eso podía retrasar varios meses el avance de la Ley Retamal.

“Dado que no llegó urgencia del gobierno para ninguno de los dos, decidimos sumar la ley Retamal que iba más atrasada, agregarla a la ley Naín como una indicación para que siguiera esa velocidad, entonces el miércoles podría perfectamente ser despachada al Senado”, comentó en declaraciones a CNN Chile el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

“Un ardid”

“Lo que ha hecho la oposición es incorporar toda la ley Retamal en esta ley Nain que tiene un avance legislativo mayor”, comentó el diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva, acotando que se trata de algo legítimo y ajustado reglamento, pero que él no compartía la forma.

“Ese es un ardid, es un subterfugio, reglamentario por supuesto que yo no comparto”, dijo, asegurando que, pese a ello, está dispuesto a aprobar las dos leyes.

Gobierno dice que se “requiere de una conversación”

“Compartimos el objetivo central y vamos a buscar la forma para que esta semana podamos contar con una legislación que responda a lo que el espíritu de esa ley busca, que es destrabar ciertos procedimientos para que las policías puedan actuar de la mejor forma posible, pero esto requiere de una conversación con voluntad. Y lo vuelvo a señalar no es solamente aumentar penas o modificaciones al Código Penal, también necesitamos más recursos”, afirmó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la llamada Ley Retamal.

El proyecto, prioritario para la oposición, busca aumentar las penas contra quienes agredan a funcionarios de las policías y les otorga mayores atribuciones en el marco de la legítima defensa al enfrentar un procedimiento.

Desde el oficialismo, en tanto, habían anunciado la presentación de un proyecto antes de fines de abril sobre la reglamentación del uso de la fuerza en Carabineros, coincidente en algunos aspectos con esa norma.

En La Moneda, tras el habitual comité político de los lunes, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, afirmó que buscarían hacer cambios en ese articulado. Ibáñez aseguró que se comparte “absolutamente el objetivo y la finalidad” de la norma, pero sostuvo que “hay que hacer las modificaciones pertinentes para que procesalmente se respete el estado de Derecho”.

“Hay dos cuestiones que hay que combinar, el propósito lo tenemos todos de darle más protección a Carabineros (...) habrá que ver porque también hay un compromiso de presentar un proyecto sobre reglas de uso de la fuerza y eso va a haber que combinarlo con la Ley Retamal”, expuso.

La decisión del Ejecutivo, sin embargo, sería incorporar al proyecto original de ley Retamal ese articulado en redacción con las reglas del uso de la fuerza para la policía uniformada.

De acuerdo a la tabla tentativa de la Cámara de Diputados, este martes, en una sesión especial entre las 17.00 y las 19.00 horas se debería votar la llamada Ley Retamal. La votación de la Ley Naín, en tanto, se espera para la sesión del miércoles, a partir de las 10.00 horas.

Tohá “no sé que van a ganar”

“Si juntan los proyectos no sé qué van a ganar porque van en paralelo y ninguno de los dos tiene urgencia, o sea, no por llevar Retamal a Naín va a ir más rápido o más lento. Es una decisión de la comisión, el Ejecutivo en esto no tiene una preferencia particular”, aseguró la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

“No es que el Ejecutivo recién esté estudiando (la ley) Retamal, lo que estamos diciendo es que, recién ahora estamos pensando cambiar desde las reglas de uso de fuerza a Retamal lo que nosotros queríamos incorporar, no que no hemos mirado Retamal antes, lo que pensábamos poner en reglas de uso de fuerza lo vamos a poner ahora vía Retamal porque se va a votar antes, no es que recién nos interesemos en estos temas”, aseguró.

La importancia de los proyectos para Carabineros

Para la oposición y para Carabineros, se trata de proyectos de suma importancia.

El propio general director de Carabineros debió dar explicaciones a La Moneda hace unas semanas al aludir estos proyectos cuando visitó en sus últimas horas de vida al suboficial mayor Álex Salazar en Concepción, uniformado que fue atropellado intencionalmente por un sujeto que intentó escapar de un procedimiento policial.

“Hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos elementos que la ley le entrega. Ya basta”, dijo entonces Yáñez.

La propia viuda del carabinero Salazar, Marly Victoriano, hizo llegar una carta al Presidente Gabriel Boric pidiendo que se concediera urgencia a la Ley Retamal.

“Lo estamos esperando las familias de los mártires de Carabineros”, expresó.