Yáñez afirma que “hay dudas” en los carabineros para usar arma de servicio y enfatiza llamado al Congreso por proyectos en curso

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió la mañana de este lunes con el equipo clínico del Hospital Regional de Concepción para interiorizarse del estado de salud del cabo primero de la policía uniformada, Alex Salazar Rodríguez, que permanece en riesgo vital tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad que lo embistió para eludir un procedimiento policial.

El conductor, un hombre de 22 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue detenido por el homicidio frustrado del carabinero. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la intersección de avenida Prat con Freire, en la capital del Biobío. Están pendientes diligencias investigativas e informes médicos, por lo que el Ministerio Público solicitó ampliar la detención del conductor hasta el martes, petición a la que accedió el Juzgado de Garantía.

“Un delincuente utilizando un vehículo como arma intentó matarlo. Es padre de dos hijos y hoy día se debate entre la vida y la muerte”, sostuvo el general Yáñez.

La autoridad policial hizo hincapié en que se debe “cuidar” a los funcionarios encargados de velar por la seguridad de los chilenos.

En esa línea, se dirigió al personal a su mando y apeló al Congreso para que avancen proyectos relacionados a la labor de la institución.

“Decirle a los carabineros que este no va a ser un caso más. Este es un caso que va a abrir nuevamente el debate y aquí yo hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos lo proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso todos elemento que la ley le entrega. Ya basta”, enfatizó el jefe policial.

“Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajamos juntos por que las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”, agregó.

Yáñez sostuvo que la familia del cabo en riesgo vital expresó que el funcionario había manifestado su inquietud respecto al eventual uso de su arma de servicio. Asimismo, manifestó que entre los uniformados “hay dudas” respecto a ello.

“Hay dudas, su esposa nos decía que él tenía temor a que si tenía que actuar tuviera un nivel de complicación o fuera cuestionado. Eso se lo manifestó él a ella y yo creo que hay muchos que sienten lo mismo”, planteó la máxima autoridad de la policía uniformada.

El general director de Carabineros indicó que seguirá trabajando al respecto con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y “con la autoridades que sean necesarias”.

“A aquellos que tienen que legislar, aquellos que forman parte de las comisiones que tienen que trabajar en entregar las leyes y las normas, yo les pido que piensen en Alex”, y en los funcionarios de Carabineros que han terminado perdiendo la vida en función de su deber.