Viuda de cabo Salazar le exige a Boric poner discusión inmediata a Ley Retamal tras muerte de sargento: “Necesitamos hechos, no palabras”

“Quiero que se haga justicia, que su muerte no sea en vano, que el sufrimiento de mis hijas no sea en vano”. De esa manera Marly Victoriano, viuda del cabo Alex Salazar, quien falleció el pasado 14 de marzo mientras realizaba una fiscalización automovilística en Concepción, se dirigió al Presidente Gabriel Boric.

A través de un video, y a raíz del segundo fallecimiento de un funcionario de Carabineros en menos de dos semanas, Victoriano declaró: “Le exijo al Presidente Gabriel Boric que le de discusión inmediata al proyecto de ley Sargento Retamal para que se apruebe esta semana y se terminen los obstáculos que sus parlamentarios le han puesto”. Y agregó que “necesitamos hechos, no palabras”.

La viuda del cabo Alex Salazar fue enfática en decir que la decisión “depende de nadie más que de usted, Presidente. Lo estamos esperando las familias de los mártires de carabineros”.

Además, por medio de una carta puntualizó que el pasado domingo falleció “una nueva víctima de la inacción y la negligencia en darle protección y herramientas necesarias a los Carabineros”.

“Por Rita, por Alex y por todos los mártires, le exijo Presidente Boric que le ponga discusión inmediata a ley Sargento Retamal. A esa ley y no a otra, porque es la única que realmente protege y da herramientas para luchar contra los delincuentes”, recalcó Victoriano.

Cabe recordar que tras el fallecimiento del cabo Salazar, su viuda realizó una serie de cuestionamientos al gobierno del Presidente Boric.

“El Presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara”, expresó Victoriano con molestia. Agregando que “si no le brindamos seguridad a nuestros carabineros para trabajar, qué seguridad nos van a brindar ellos a nosotros. Ellos están trabajando con las manos atadas”.

Por otro lado, a modo de mensaje al Mandatario, Marly Victoriano llamó a “que se ponga los pantalones y ‘haga la pega’ como tiene que hacerla”.

“Yo no confío este gobierno y lo dije, se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno, yo sé que va a quedar allí porque el Presidente no ha tenido los pantalones de venir a dar la cara acá y presentarse y por último ofrecer las condolencias, sino que envía mensajes”, finalizó la viuda.