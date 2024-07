Consejero del INDH cuestiona presentación de querella por tráfico de influencias ad portas de jornada clave para Contreras

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Christian Pertuzé, abordó la solicitud de remoción de la directora del organismo, Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugás.

Los diputados de las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) hicieron esta petición, la cual será votada este miércoles en la Sala de la Cámara.

Con esta acción, se busca que la Corporación requiera a la Corte Suprema que remueva a ambos integrantes del organismo, en virtud de artículo 7 de la Ley N°20.405. Dicha normativa señala que la remoción de los consejeros del INDH solo puede ser declarada por el máximo tribunal, a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara, por “incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, por alguna de las causales contenidas en los números 1°, 5°, 6°, 7° u 8° del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, o negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.

Justamente, los parlamentarios firmantes plantearon que ambos consejeros incurrieron en esta última falta al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, aludiendo a la polémica acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe policial que dio cuenta de presuntas irregularidades en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema en 2021, y que involucra, entre otros, al exjuez Juan Antonio Poblete y al exministro de Defensa Mario Desbordes (RN).

Bajo ese marco, si bien Pertuzé observó con buenos ojos el trabajo que ha desarrollado Conteras en su cargo, cuestionó la presentación de esta acción judicial. “Podemos tener algunas diferencias, pero ha sido una buena directora. Ha ejercido bien su cargo y ahí en esos aspectos no hay nada que reprocharle a Consuelo”, pero los diputados están en su derecho y están cumpliendo la ley obviamente de presentar esta acusación”, dijo.

27/07/2022 FOTOGRAFIAS A CONSUELO CONTRERAS, CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Mario Téllez / La Tercera

“Yo cuando hago la evaluación de Consuelo lo hago en términos generales como directora. No obstante, yo me abstuve y no estoy de acuerdo con la presentación de la querella que se hizo por tráfico de influencia”, agregó.

En ese sentido, para explicar su postura disidente a dicha acción judicial, el ingeniero marcó que para él “el problema es si correspondía o no presentar la querella”.

“Yo particularmente estuve por abstenerme. Creía que no teníamos la legitimación activa, y eso ha causado obviamente todo un revuelo, un debate muy importante respecto del rol del instituto, y efectivamente creo que son ahora las instancias que corresponden dentro de los roles fiscalizadores y después la Corte Suprema determinar si efectivamente hubo negligencia inexcusable en este aspecto”, añadió.

Así las cosas, argumentó que podría haber negligencia “porque si no teníamos la legitimación activa, efectivamente hicimos algo que no deberíamos hacer y los organismos públicos deben cumplir con la ley. En primer lugar, ahí habría negligencia”.

Junto con ello, señaló que el instituto entró en un caso muy complejo, que ha tenido mucho revuelo público, y que la derivada “no es propiamente por tráfico de influencias, sino que es por la posibilidad que el nombramiento de ciertos jueces vulnere los derechos a la justicia igualitaria para las personas”.

Así las cosas, durante esta jornada, se tiene contemplado que la Cámara de Diputados vote la solicitud de remoción de la directora Contreras y el consejero Ugás del INDH.