Consejeros constitucionales: partidos ya sondean nombres y arman equipos para levantar candidaturas

Un refuerzo trajeron en la UDI para comenzar la búsqueda de candidatos al Consejo Constitucional tras acordarse un nuevo proceso constituyente. Se trata del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien comenzará a colaborar en lo que consideran una compleja búsqueda. Así lo graficó este jueves el presidente gremialista, Javier Macaya, en radio Duna, cuando dijo que “a los partidos les cuesta mucho encontrar candidatos”.

Su opinión refleja una sensación compartida en todos los partidos políticos. Y no sólo por la usual dificultad de encontrar personas disponibles para asumir una candidatura. En este caso, se suma la incertidumbre de las inhabilidades que se les podrían poner a los postulantes cuando se termine de redactar la reforma constitucional.

Hasta ahora las colectividades han dado prioridad a la búsqueda de los 24 expertos designados, ya que según el cronograma que emanó del acuerdo, estos debieran comenzar su trabajo en enero de 2023.

Sin embargo, la búsqueda de los 50 candidatos a consejeros también preocupa, especialmente por la dificultad de hacer campaña, ya que el sistema emulará la elección de senadores. Estas, al realizarse sobre la base de circunscripciones que aglomeran una región completa, implican mayores costos económicos, un despliegue territorial más grande y un número menor de candidatos, por lo que son muy competitivas.

A eso se suman otros factores que operan como desincentivos para los candidatos, como no saber qué remuneración recibirán, si será una actividad exclusiva y las inhabilidades que se les podrían imponer. En la anterior Convención Constitucional se estableció que los constituyentes “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención”. Este debate ha vuelto a reflotar entre las colectividades.

“Yo lo veo bastante abierto y tenemos posiciones diferentes incluso en los propios partidos. Tienes pros y contras. En el proceso constituyente estaban planeadas para que los electos no estén pensando en la siguiente elección, evitar la ansia de fama personal. Pero, por otro lado, hay personas que legítimamente dicen que es importante que no existan topes a la democracia y a los partidos. (No me gustaría) ver inhabilitadas a personas que tuvieron un rol destacado, yo estoy muy contento del trabajo de mis convencionales”, dijo Macaya en la radio.

Para esta ocasión, este tema cobra especial importancia, dado que hay elecciones municipales en 2024 y parlamentarias en 2025, por lo que una inhabilidad para ser candidato posteriormente opera como desincentivo para quienes tienen otro tipo de aspiraciones más adelante.

Primeros sondeos

Cada colectividad ya empezó a crear instancias formales de búsqueda de candidatos. En RN se le pidió al exalcalde de Santiago Felipe Alessandri que lidere un comité de búsqueda junto a la directiva, jefes de bancada y expresidentes del partido.

En esa tienda suenan el propio Alessandri como candidato para la Región Metropolitana, el exdiputado Diego Paulsen en La Araucanía, el referente de Con mi Plata no Francisco Orrego, el constitucionalista Víctor Manuel Avilés, Sebastián Guerrero, del Instituto Libertad, y el exministro de Justicia Teodoro Ribera. Otras cartas ya transmitieron su negativa, como el excandidato presidencial Mario Desbordes, quien tiene otras pretensiones electorales. Alessandri mismo podría declinar la opción dependiendo de las inhabilidades, ya que analiza competir por la alcaldía de Vitacura.

En la UDI, este jueves se creó un comité de búsqueda liderado por la secretaria general, María José Hoffmann, el que se reunió en la sede del partido la mañana de este jueves. Entre sus integrante se cuenta a los exconvencionales Carol Bown y Rodrigo Álvarez, los exministros Raúl Figueroa e Isabel Plá, la senadora Luz Ebensperger y el diputado Juan Antonio Coloma.

Entre otros nombres, el gremialismo evalúa llevar como candidata a consejera a la abogada y exinvestigadora de Libertad y Desarrollo Natalia González, quien también podría ser designada como experta.

En Evópoli, en tanto, su directiva está pensando en el exministro de Hacienda y excandidato presidencial Ignacio Briones, quien no ha descartado ni competir ni ser designado como experto. También han sondeado al exministro Gonzalo Blumel, pero reconocen que él podría no querer competir.

“En Evópoli nos caracterizamos por reunir muchos perfiles de profesionales y emprendedores”, dice el secretario general, Juan Carlos González.

En Antofagasta evalúan llevar al abogado experto en derecho medioambiental Daniel Guevara, mientras que en Valparaíso, al abogado Francisco Costa, y Óscar Olavarría en Santiago.

Por su parte, la corporación Somos Mujeres, presidida por la exministra Isabel Plá, sugirió algunos nombres a los presidentes de Chile Vamos, como la economista y académica Cecilia Cifuentes y la abogada constitucionalista de Clapes UC Karin Moore.

En el Partido Republicano, en tanto, algunos ven como una opción fuerte al excandidato presidencial José Antonio Kast, pero ello dependería de las inhabilidades, pues podría volver a postular a La Moneda.

¿Bachelet consejera?

En el Socialismo Democrático tomó fuerza la opción de la expresidenta Michelle Bachelet, la que ha sido promovida por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el diputado Juan Santana (PS). Desde la fundación Horizonte Ciudadano de la exmandataria afirmaron que “desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento”.

En el sector han mencionado a Vodanovic como una posible alternativa.

El caso de la DC es complejo, pues, según reconocen en privado, aún no es claro cómo participarán del proceso. La alternativa que tiene más piso, dicen, es sumarse a la lista -o las listas- que se conformen dentro del oficialismo. Sin embargo, tienen en consideración que, al ser numerosos partidos, sus posibilidades de resultar electos se reducen.

Como sea, anteriormente en la decé habían barajado que para el nuevo proceso podrían postularse figuras como el exsubsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, el académico Patricio Zapata o el expresidente regional del partido en el Biobío Nicolás Hauri.

Desde la DC han sugerido que también es una posibilidad conformar una lista con otras agrupaciones de centro. Sin embargo, desde Demócratas -partido en formación fundado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker- desestiman esa idea.

En esta agrupación también sugieren que los tiempos para presentar candidatos son tan acotados, que “es poco probable que existan caras nuevas cuando se decida por candidaturas, por lo que optarían por gente “con perfil técnico o profesional” que ya conforme el colectivo.

En el caso de Amarillos por Chile, su secretario general, Sergio Solís, sostuvo que “Amarillos no alcanzará a inscribirse para llevar candidatos a consejeros”, pues “se requiere que los candidatos se inscriban 90 días antes y, además, que sean militantes 60 días antes de inscribirse”, por lo que “la única opción que podría existir sería que nuestros Amarillos fuesen como independientes”. En esa colectividad suena el exdiputado Zarko Luksic.

En Apruebo Dignidad, en particular, la búsqueda de nuevas caras se vuelve cuesta arriba. Y la razón es conocida en el sector: con los mejores “cuadros” dispuestos en el Ejecutivo y las caras fuertes en el tema constitucional -como Fernando Atria, Jaime Bassa, entre otros- inhabilitadas por haber sido parte del proceso anterior, los esfuerzos deberán redoblarse. En ese sentido, la alianza de gobierno -junto al Socialismo Democrático- sostendrá este viernes una reunión de coordinación para ver cómo los partidos se ordenan para seguir en esta segunda etapa del acuerdo.