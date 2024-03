“Constituye discriminación arbitraria”: empresas israelíes presentan recurso de protección contra el gobierno por exclusión de FIDAE

Nueve empresas israelíes presentaron un recurso de protección por “discriminación arbitraria” en contra del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa, tras la decisión de excluir a Israel de participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024.

En el documento, el cual fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se señala que Israel “a través de su ministerio de Defensa, tiene confirmada su participación en el evento Fidae 2024, según se desprende del sitio web del Sibat, que es su oficina de Cooperación Internacional de Defensa, la que tiene publicada las empresas que participarían en el evento”.

Asimismo, se indica que el Gobierno de Chile “a prácticamente un mes” informa de la decisión de excluir a las empresas israelíes de la exhibición “sin dar ningún motivo ni justificación razonable para la exclusión de los participantes”.

“En especial circunstancia que los dos participantes se encontraban en frente a una misma situación jurídica y en igualdad de condiciones, no cabe sino concluir que el acto por el cual los recurridos (Gobierno) excluyeron a las empresas antes señaladas sin justificación alguna, constituye un caso de discriminación arbitraria, basado en la exclusión por su origen o nacionalidad”, sostiene el texto.

Por otra parte, se indica que “el acto que se denuncia ha sido realizado en forma tal que no se respetó la legislación vigente, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario; perturbando, transgrediendo y privando en forma actual el legítimo derecho que consagra la Constitución a los participantes de no ser afectado por una discriminación arbitraria, ni por una autoridad del Estado ni por un particular, en este caso, por parte del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Chile”

Tras catalogar al acto como arbitrario y discriminatorio, el documento apela a que “se deje sin efecto la decisión de exclusión de la participación de las empresas de origen y nacionalidad israelíes ya mencionadas”.

Además, se solicita que se “adopten otras medidas que S.S.I. estime pertinentes para reestablecer el Imperio del Derecho a objeto de detener los actos discriminatorios cometidos por los recurridos, en amparo y protección de los recurridos”.

Las empresas que presentaron el recurso corresponden a: Camero, CTI-INT Solutions, Dagan-Optics, Elbit Systems, Israel Aeroespace Industries IAI, Israel WeaponsIndusries IWI, Meprolight, MER-Group y Rafael.